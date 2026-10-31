Войната в Иран:

Не знам какво му има – дали е абсолютно луд, наполовина полудял или 10% луд. Надявам се, че разбира какво прави

31 октомври 2026, 20:25 часа 862 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno/ChatGPT5
Не знам какво му има – дали е абсолютно луд, наполовина полудял или 10% луд. Надявам се, че разбира какво прави

Думите от заглавието са на украинския президент Володимир Зеленски - и те са по адрес на руския диктатор Владимир Путин, подпалил пълномащабна война с Украйна, невиждана като мащаб, жертви и щети от Втората световна война насам и издирван от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца - ОЩЕ: Зеленски за първи път заговори за гаранции за сигурност за Русия

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Путин Владимир Путин цитати Володимир Зеленски война Украйна Зеленски
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Цитати
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес