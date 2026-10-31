Не знам какво му има – дали е абсолютно луд, наполовина полудял или 10% луд. Надявам се, че разбира какво прави

Думите от заглавието са на украинския президент Володимир Зеленски - и те са по адрес на руския диктатор Владимир Путин, подпалил пълномащабна война с Украйна, невиждана като мащаб, жертви и щети от Втората световна война насам и издирван от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца - ОЩЕ: Зеленски за първи път заговори за гаранции за сигурност за Русия
Zelensky: I don't know what is wrong with Putin. Is he absolutely crazy, half crazy, or 10% crazy? I hope he understands what he is doing. https://t.co/Ac93CaEapp— Clash Report (@clashreport) October 31, 2026
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