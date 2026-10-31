Новата украинска балистична ракета FP-7 още не е изгодна: Създателят ѝ разкри детайли (ВИДЕО)

Украинската балистична ракета FP-7 вече е използвана за военна операция, но трябва да разберете, че тази ракета е все още доста скъпа. Това заяви съоснователят на украинската оръжейна компания Fire Point Денис Щилерман. По думите му, тя струва 600 000 долара за удар на дистанция 300 километра при бойна глава с взрив от 200 килограма. Само че за такова разстояние далекобоен дрон FP-2 със същата като размер бойна глава струва 50 000 долара, уточни той.

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FP-7 е балистична ракета и има идея да се превърне в ракета-прехващач. И Щилерман поясни: По дизайн конвенционалната бойна глава за балистична ракета носи доста по-малко взривно вещество (от други ракети), защото има нужда от много по-здрав корпус, ако не става въпрос за касетъчна бойна глава. Затова и докато FP-7 не се сдобие с касетъчна бойна глава, няма смисъл да се ползва с конвенционална бойна глава вместо дрон FP-2, смята Щилерман, който говори в смисъл, че дронът даже носи повече взрив. "Няма икономически смисъл, защото за същите пари, колкото струва 1 ракета FP-7, можем да продадем 16 дрона FP-2, те да извършат 16 мисии повече и да "доставят" 16 пъти повече взрив (до избраните цели)".

Съоснователят на Fire Point обаче каза, че балистичната ракета FP-9, която вече ще е с обсег от около 850 километра, минава финални тестове и се очаква да бъде употребена на бойното поле скоро.

Fire Point co-founder Denis Stillerman says the FP-7 ballistic missile works in combat but makes no economic sense, costing $600,000 to deliver 200 kg over 300 km versus just $50,000 for the FP-2 with the same payload. https://t.co/h8DTHdCbfI — WarTranslated (@wartranslated) October 31, 2026

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