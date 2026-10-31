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Ердоган след среща със Зеленски: Нападенията срещу търговски кораби в Черно море са неприемливи (ВИДЕО)

31 октомври 2026, 19:00 часа 1284 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.ua
Ердоган след среща със Зеленски: Нападенията срещу търговски кораби в Черно море са неприемливи (ВИДЕО)

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви днес след разговори с украинския си колега Володимир Зеленски, че нападенията срещу търговски кораби в Черно море са неприемливи, независимо кой ги извършва, предаде Ройтерс. На съвместна пресконференция след срещата им в Истанбул Ердоган каза, че двамата са обсъдили безопасността на корабоплаването в Черно море и че той ще продължи да разговаря по този въпрос с всички страни.

Зеленски също бе категоричен, че Черноморският зърнен коридор трябва да остане. „Нашата цел е да гарантираме, че този коридор продължава да съществува и функционира ефективно. В момента се подготвяме за тристранния формат между Украйна, Съединените американски щати и Русия, който се очаква да се състои през първата половина на ноември. С господин президентът обсъдихме перспективите и възможностите на този формат, особено възможността за включване на Турция и цяла Европа в процеса, както и възможността за провеждане на срещи тук в Турция“, заяви украинският президент.

„Турция последователно подкрепя нашия суверенитет, нашата териториална цялост и нашите стъпки, които могат да осигурят безопасно корабоплаване в Черно море и да възстановят нормалните условия на живот в Черноморския регион. С г-н президента обсъдихме някои нови идеи и предложения, които биха могли да бъдат полезни по този въпрос“, каза още украинският президент.

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„Нашите държави са естествени съюзници в отбраната и оборонната промишленост. Това сътрудничество ще се засили още повече; сигурен съм в това. Работим по нови съвместни промишлени проекти и други икономически проекти“, заяви още Зеленски.

Украинският президент каза, че е обсъдил с турския си колега предстоящите тристранни преговори между американски, украински и руски преговарящи за постигане на мир. Очаква се преговорите да се състоят в началото на ноември, каза Зеленски и добави, че Киев иска да включи Европа и евентуално Турция в обсъжданията за прекратяване на войната, която вече навлиза в петата си година. Зеленски, който е на посещение в Истанбул, заяви също, че се е договорил с Ердоган Турция да увеличи подкрепата си за енергийния сектор на Украйна, който е подложен на засилени руски удари.

От своя страна Ердоган заяви, че Турция подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Украйна. "Днес ние отново потвърдихме нашия ангажимент към териториалната цялостност, суверенитета и независимостта на нашия стратегически партньор, Украйна", каза турският президент.

Той изрази готовност страната му да участва във възстановяването на Украйна. „Мисля, че нашите компании, които не са изоставили Украйна въпреки трудните условия на войната, също така, ако даде Бог, ще имат значителен принос за възстановяването на Украйна“, каза Ердоган.

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Турция Реджеп Тайип Ердоган Володимир Зеленски война Украйна зърнена сделка
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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