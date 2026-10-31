Ердоган след среща със Зеленски: Нападенията срещу търговски кораби в Черно море са неприемливи (ВИДЕО)

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви днес след разговори с украинския си колега Володимир Зеленски, че нападенията срещу търговски кораби в Черно море са неприемливи, независимо кой ги извършва, предаде Ройтерс. На съвместна пресконференция след срещата им в Истанбул Ердоган каза, че двамата са обсъдили безопасността на корабоплаването в Черно море и че той ще продължи да разговаря по този въпрос с всички страни.
Зеленски също бе категоричен, че Черноморският зърнен коридор трябва да остане. „Нашата цел е да гарантираме, че този коридор продължава да съществува и функционира ефективно. В момента се подготвяме за тристранния формат между Украйна, Съединените американски щати и Русия, който се очаква да се състои през първата половина на ноември. С господин президентът обсъдихме перспективите и възможностите на този формат, особено възможността за включване на Турция и цяла Европа в процеса, както и възможността за провеждане на срещи тук в Турция“, заяви украинският президент.
Zelensky in Türkiye: Today, President Erdogan and I agreed to work on the Black Sea Grain Corridor. Our goal is to ensure that this Corridor continues to exist and operates effectively. We are currently preparing for the trilateral format between Ukraine, the United States and Russia, which is expected to take place in the first half of November. With Mr. President, we discussed the prospects and possibilities of this format, particularly the possibility of including Türkiye and all of Europe in the process, as well as the possibility of holding meetings here in Türkiye.— Clash Report (@clashreport) October 31, 2026
„Турция последователно подкрепя нашия суверенитет, нашата териториална цялост и нашите стъпки, които могат да осигурят безопасно корабоплаване в Черно море и да възстановят нормалните условия на живот в Черноморския регион. С г-н президента обсъдихме някои нови идеи и предложения, които биха могли да бъдат полезни по този въпрос“, каза още украинският президент.
Zelensky in Türkiye: Türkiye consistently supports our sovereignty, our territorial integrity, and our steps that can ensure safe navigation in the Black Sea and restore normal living conditions in the Black Sea region. With Mr. President, we discussed some new ideas and proposals that could be beneficial on this issue.— Clash Report (@clashreport) October 31, 2026
„Нашите държави са естествени съюзници в отбраната и оборонната промишленост. Това сътрудничество ще се засили още повече; сигурен съм в това. Работим по нови съвместни промишлени проекти и други икономически проекти“, заяви още Зеленски.
Zelensky in Türkiye: Our countries are natural allies in defense and the defense industry. This cooperation will grow even stronger; I am sure of it. We are working on new joint industrial projects and other economic projects. https://t.co/iwVJJWBKbj— Clash Report (@clashreport) October 31, 2026
Украинският президент каза, че е обсъдил с турския си колега предстоящите тристранни преговори между американски, украински и руски преговарящи за постигане на мир. Очаква се преговорите да се състоят в началото на ноември, каза Зеленски и добави, че Киев иска да включи Европа и евентуално Турция в обсъжданията за прекратяване на войната, която вече навлиза в петата си година. Зеленски, който е на посещение в Истанбул, заяви също, че се е договорил с Ердоган Турция да увеличи подкрепата си за енергийния сектор на Украйна, който е подложен на засилени руски удари.
От своя страна Ердоган заяви, че Турция подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Украйна. "Днес ние отново потвърдихме нашия ангажимент към териториалната цялостност, суверенитета и независимостта на нашия стратегически партньор, Украйна", каза турският президент.
Turkish President Erdogan: Today, we also reaffirmed our commitment to the territorial integrity, sovereignty, and independence of our strategic partner, Ukraine. https://t.co/AZnwDJdQea— Clash Report (@clashreport) October 31, 2026
Той изрази готовност страната му да участва във възстановяването на Украйна. „Мисля, че нашите компании, които не са изоставили Украйна въпреки трудните условия на войната, също така, ако даде Бог, ще имат значителен принос за възстановяването на Украйна“, каза Ердоган.
Turkish President Erdogan: I believe that our companies, which have not abandoned Ukraine despite the difficult conditions of war, will also, God willing, make significant contributions to Ukraine’s reconstruction. https://t.co/FvDjyDhoix— Clash Report (@clashreport) October 31, 2026