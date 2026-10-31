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Новата "Българска Армия" заблестя в червено! Невероятно шоу пред пълни трибуни откри най-модерния стадион в България

31 октомври 2026, 19:39 часа 642 прочитания 0 коментара
Снимка: facebook.com/balgarskaarmiyastadium
Новата "Българска Армия" заблестя в червено! Невероятно шоу пред пълни трибуни откри най-модерния стадион в България

Рекордният шампион ЦСКА се завърна у дома си! С шоупрограма, присъствието на легендарни футболисти на ЦСКА и пред изпълнени до краен предел трибуни бе открит стадион "Българска армия". Церемонията се проведе преди началото на двубоя от 14-ия кръг на Първа лига със Славия, който е официално първият на най-модерния стадион в България. Феновете допринесоха към атмосферата с песни и шоу със светлините на телефоните си.

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Сред присъстващите са легендарни играчи като Христо Стоичков, Стойчо Младенов, Любослав Пенев, Димитър Якимов, Георги Денев, Мартин и Стилиян Петрови, Христо Янев и много други. Видео поздрави отправиха Аспарух Никодимов и Димитър Бербатов, които нямат възможност да присъстват по трибуните. На стадиона са и редица спортисти, сред които борецът от ЦСКА Семен Новиков, който преди дни стана световен шампион в категория до 87 килограма при класиците. На "Армията" е и неговият съотборник в редиците на "армейците" Кирил Милов, бронзов медалист от Световното първенство в Астана, баскетболната легенда Петко Маринов, боксовата звезда Тервел Пулев и много други.

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Сред изпълнителите бяха DJ Cass, Кольо Гилъна, групата Red Noise, а кулминацията бе изпълнението на химна "Сърца червени" на легендарната Йорданка Христова, както и демонстрация на гвардейския духов оркестър. Те допълнително помогнаха за приповдигнатия дух по изпълнените трибуни на "Армията". / БТА

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ЦСКА стадион Българска армия
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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