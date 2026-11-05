Георги Иванов лично е взел решението: БФС въвежда нови промени в съдийството

Предстои Българския футболен съюз да направи голяма реформа относно съдийството, с която да позволи на родните отбори, и най-вече на грандовете, да заявяват чуждестранни съдийски бригади за определени мачове. Това съобщиха колегите от "Sportal". Според информацията, това решение е взето лично от президента на БФС Георги Иванов. Новото правило ще влезе в сила от 1 януари 2027 г. и така ще може да се използва още през настоящия сезон.

Клубовете ще трябва да подават заявления за чуждестранни съдии

Новото правило все още не е официално въведено, като предстои да се гласува на следващото заседание на Изпълкома на БФС. То ще работи по следния начин - клубът, който иска определена среща, в която ще участва, да бъде водена от чуждестранна съдийска бригада, трябва да подаде заявление не по-късно от 30 дни преди деня на срещата. Но въпросното завление няма да бъде напълно достатъчно, за да бъдат ангажирани чуждестранни съдии за мача.

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Новото правило ще важи само за Първа лига

За да бъде назначена чуждестранна съдийска бригада за определен сблъсък, трябва и другият отбор, който ще участва в нея, да даде съгласието си. От финансова гледна точка, разходите по чуждестранните съдии ще бъдат поети от клуба, инициирал тяхното назначаване. Това дали въпросният клуб е домакин или гост в определената среща няма значение. Новото правило ще засегне само Първа лига и няма да важи за Купата на България, която е под опеката на Професионалната футболна лига.

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