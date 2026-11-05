Протестите във Франция отново не минаха без сблъсъци (ВИДЕО)

В деня на обща стачка във Франция в редица градове в страната се проведоха и нови демонстрации срещу високите разходи за живот. Те преминаха предимно мирно, въпреки отделни сблъсъци в Париж и Лион, предадоха световните агенции. В демонстрациите участваха няколко известни политици, сред които кандидатите за президентския пост Жан-Люк Меланшон и Рафаел Глюксман. Протестите са продължение на демонстрациите срещу поскъпването на живота, проблемите в обществените услуги и образованието, които предизвикаха най-сериозните граждански безредици във Франция от години насам.

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Напрежението се засилва пет месеца преди президентските избори, в които Еманюел Макрон няма право да участва като кандидат за нов мандат. Ситуацията оказва натиск върху премиера Себастиен Льокорню преди срещата му с представители на работниците и работодателите на 9 ноември, посветена на разходите за живот и за заплатите.

Френското Министерство на вътрешните работи съобщи, че в протестите в цялата страна са участвали днес 600 000 души, докато синдикатът Обща конфедерация на труда, един от организаторите на демонстрациите, посочи цифрата от 1,6 милиона демонстранти

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В Париж атмосферата в началото на шествието беше празнична. Разнородна група от участници пееше френския химн „Марсилезата“, а сред демонстрантите имаше и платформи, наподобяващи карнавални композиции. Еднодневната стачка, към която се присъединиха част от работещите в енергийния сектор и учителите, доведе до затварянето на Айфеловата кула, но не предизвика сериозни нарушения в транспорта на френската столица.

Около два часа след началото на шествието обаче част от участниците в предните му редици влязоха в сблъсъци с полицията, която използва сълзотворен газ. Парижката полиция съобщи, че някои маскирани лица са извършили вандалски прояви, на които служителите на реда са реагирали незабавно, за да ги спрат и изолират. Сблъсъци между част от демонстрантите и полицията избухнаха и към края на протеста. Властите се наложи да потушат най-малко един малък пожар в района на демонстрацията.

🚨 Police use tear gas against protesters in Paris The demonstration was initially peaceful, but clashes broke out about two hours later. Protesters threw fireworks at police officers, who responded with tear gas and began dispersing the crowd. Politicians, including Jean-Luc Mélenchon and Raphaël Glucksmann, also joined the protests. — NEXTA (@nexta_tv) November 5, 2026

В Лион силите за борба с безредиците използваха сълзотворен газ и предприеха действия срещу група маскирани протестиращи в черни дрехи.

Френското министерство на вътрешните работи съобщи, че сутринта в резултат на хвърлени фойерверки е избухнал и пожар в гимназия в района на град Тулуза. Това е наложило евакуацията на учениците и персонала, докато пожарникарите са потушавали пламъците.

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Около 70 000 полицаи бяха мобилизирани в цялата страна, за да гарантират сигурността по време на стачката и на демонстрациите.