Хьогмо след победа номер 3 над Левски - благодари на феновете и коментира шансовете за титлата

Наставникът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо даде мнението си след победата над Левски с 1:0 като домакин в среща от 24-ия кръг на Първа лига. Той благодари на феновете на Лудогорец за по-силната подкрепа в този мач, като похвали футболистите за изиграния двубой. Хьогмо обаче отказа да коментира шансовете за титлата, като отбеляза, че Лудогорец ще играе мач за мач до края на сезона.

Мнението на Пер-Матиас Хьогмо след победата над Левски за първенството

"Благодаря на феновете, страхотна подкрепа за нас днес. Играчите ни се бориха от първата секунда под напрежение. Това беше битка. Много често опираше и до тактическите и физическите компоненти, справихме се добре. Горд съм с играчите, представихме се добре. Защитавахме се добре, пресата ни беше много активна. Навлизахме в тяхното наказателно поле много пъти. Да, нямахме големи шансове, но постоянно ги поставяхме под напрежение. И страхотен изстрел от Ерик Маркус", заяви Хьогмо пред Diema Sport.

Още: "Ще сложим вас в игра": Веласкес пак се ядоса на журналист заради въпрос за Лудогорец

"Трябва да разберете, че този отбор изигра много мачове, постоянно пътуваме. Нормално е да има умора. Най-важното е, че взехме трите точки. Продължаваме напред. Нямаме много време да тренираме, затова работим върху възстановяването и подобряването на връзките между играчите. Този мач бе подобен на първата среща за Суперкупата. Имаше голяма разлика от предходната среща - важно беше да сме по-компактни, по-агресивни.

Шансовете на Лудогорец за титлата? Продължаваме да гледаме само към следващия ни мач. Добра победа, която ни дава ментална увереност за това, което ни предстои. Но със сигурност има още много работа и трябва да продължаваме по същия начин във всеки един двубой", добави още той.

Още: Веласкес след поредната загуба от Лудогорец: Заслужавахме равенство, а в предния мач - да спечелим!