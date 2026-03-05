Помощници и наблюдатели: Разликите между кучетата и котките

Ако някога сте губили нещо у дома, може би сте забелязали забавна разлика между вашите домашни любимци. Кучето ви може да се втурне, да подуши наоколо и да се държи като част от екипа по търсенето. Котката ви, от друга страна, може просто да седне наблизо и да наблюдава, сякаш това не е нейна работа.

Нови изследвания показват, че тази разлика е реална и може да има дълбоки еволюционни корени. В някои отношения кучетата може дори да се държат по-скоро като малки деца, отколкото котките, когато става въпрос за помагане на хората.

Снимка: iStock

Еволюцията обяснява различията

Проучване, публикувано в списание Animal Behaviour, изследва как необучени домашни кучета, домашни котки и малки деца реагират, когато познат човек, който се грижи за тях, търси скрит предмет.

Изследването е проведено от учени от Университета „Етвьош Лоранд“ в Унгария и изследователската група HUN-REN–ELTE Comparative Ethology Research Group.

Целта им била да видят дали тези спътници ще проявят „просоциално поведение“, което означава действия, които помагат на някой друг, без да бъдат помолени и без да получат награда.

Снимка: iStock

За да тестват това, изследователите създали проста ситуация. Родител или собственик на домашен любимец търсел предмет, който детето, кучето или котката видели да се скрива по-рано.

Грижещият се не молил за помощ. Вместо това изследователите наблюдавали дали детето или животното ще покажат естествено къде се намира предметът. Помощното поведение включвало поглеждане ту към предмета, ту към човека, отиване до предмета или носенето му.

Снимка: iStock

Резултатите били поразителни. Повечето кучета се държали много подобно на деца на възраст от 16 до 24 месеца. Повече от три четвърти от кучетата и децата се опитали да помогнат, като показали къде се намира предметът или го донесли, въпреки че не са били обучени да го правят и не получили награда.

Скритият предмет – обикновена гъба за миене на съдове – нямаланикаква стойност за тях, но въпреки това те проявили силна мотивация да помогнат.

Снимка: iStock

Котките се държали по различен начин. Въпреки че обръщали внимание на случващото се, те рядко се опитвали да помогнат, освен ако скритият предмет не бил нещо, което лично искали, като любима играчка или лакомство. Това подсказва, че простото съжителство с хората и създаването на връзки не е достатъчно, за да се прояви същото спонтанно поведение на помощ, което се наблюдава при кучетата и малките деца.

Снимка: iStock

Изследователите смятат, че обяснението се крие в еволюцията. Кучетата произлизат от силно социални предци, които са живели и са си сътрудничили в групи, а хората са ги развъждали в продължение на хиляди години, за да работят заедно.

Котките, от друга страна, произлизат от предимно самотни предци и вероятно са се опитомили сами, като са живели в близост до човешки селища. Те никога не са били подбирани да си сътрудничат тясно с хората по същия начин, по който са били кучетата.

Това не означава, че котките са недружелюбни или безразлични. Вместо това, те просто може да предпочитат да не се намесват, когато няма ясна полза за тях. Независимостта им е част от това, което ги прави котки.

Снимка: iStock

Чрез сравняване на домашните любимци, които споделят домовете ни, проучването предлага интересен поглед върху това как са се развили сътрудничеството и помагащото поведение – и защо кучето ви с ентусиазъм се включва в търсенето, докато котката ви предпочита да наблюдава от разстояние, пише БГНЕС.

