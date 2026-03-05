Войната в Украйна:

Срам: Fox News показа украински дронове-прехващачи и ги представи за американски (ВИДЕО)

05 март 2026, 22:13 часа 561 прочитания 0 коментара
Доста неприятен конфуз си причиниха Fox News, единствената мейнстрим медия в САЩ, която подкрепя Тръмп, с репортаж, в който бяха представени кадри на украинските дронове-прехващачи STING, които телевизията представи като "модерни американски дронове с изкуствен интелект", които в момента сваляли иранските "Шахед"-и. Само че STING се произвеждат от украинската компания Wild Hornets ("Дикі Шершні"), която е специализирана в разработването на бойни дронове за Въоръжените сили на Украйна. Компанията е създадена през 2023 г. и е лидер в иновациите, произвеждайки FPV дронове камикадзе, дронове-бомбардировачи, както и въпросните прехващачи STING. 

Поканеният да коментира пред Fox News експерт Брет Великович, докато гледа кадрите на украинските дронове, не се посвенява да заяви, че САЩ показват превъзходство пред Иран с дроновете си с изкуствен интелект. "Това вече не е теория за изкуствен интелект, Джеси. Това е война с изкуствен интелект и тя се случва сега!", казва той.

От Wild Hornets не се забавиха с реакцията си и коментираха в социалната мрежа Х доста любезно:

"Оценяваме факта, че международни медии като FOX News подчертават ефективната работа на дроновете-прехващачи. Кадрите, показани в този сегмент, включват STING - украински дрон-прехващач, разработен от инженери в Wild Hornets и използван от украинските части за противовъздушна отбрана за унищожаване на дронове тип "Шахед". 

Това е резултат от дълъг и труден път, извървян от инженерите на Wild Hornets заедно с украински войници, и ще бъдем благодарни, ако тези постижения бъдат подобаващо отразени."

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
