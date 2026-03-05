"Ще сложим вас в игра": Веласкес пак се ядоса на журналист заради въпрос за Лудогорец

Наставникът на Левски Хулио Веласкес отново се ядоса на журналистически въпрос, свързан с Лудогорец. "Сините" загубиха с 0:1 в Разград, а в интервюто си пред Diema Sport след мача испанският специалист видимо се разгневи след въпрос какво прави Лудогорец толкова труден за побеждаване. Столичани инкасираха трета поредна загуба, но Веласкес отказа да отговори, за да не тълкуват грешно думите му.

Какво прави Лудогорец толкова труден за побеждаване - въпрос, който вбеси Веласкес

След като отказа да отговори на въпроса какво прави Лудогорец толкова труден за побеждаване, Веласкес бе попитан за липсата на Мустафа Сангаре и как ще се справят "сините" в мача с Локомотив Пловдив, където ще отсъства и Хуан Переа заради наказание. Там Веласкес отново отговори остро: "Най-вероятно трябва вас да сложим в игра. Очевидно това са трудни моменти, но това е животът. На проблемите трябва да търсим решение."

Иначе Веласкес се ядоса на журналистически въпрос и преди мача с Лудогорец, когато бе попитан дали "сините" имат футболните аргументи да се справят с разградчани. За момента испанецът има три загуби в три мача срещу Пер-Матиас Хьогмо, след като отстъпи и в мачовете за Суперкупата на България и Купата на България.

