Българският футбол под светлината на прожекторите в една от най-авторитетните медии в света

Авторитетното издание The Athletic обърна специално внимание на българското първенство и аванса на Левски пред Лудогорец. "Сините" са близо до това да сложат край на 14-годишната доминация на "орлите". "Името на Лудогорец на латиница (Ludogorets) е анаграма на "good result" (добър резултат). Клубът е спечелил 14 поредни титли, рекорд за мъжки професионален футболен клуб, изоставайки само на една от най-дългата серия в света", написаха от The Athletic.

The Athletic обърнаха поглед към родното първенство

Този сезон обаче Левски води със сериозна разлика пред миналогодишните шампиони."Орлите" имат труден сезон – контузии и колеблива форма ограничават представянето им, като само Ивайло Чочев е участвал в почти всички мачове и отбелязал значим брой голове.

Още: Хьогмо след победа номер 3 над Левски - благодари на феновете и коментира шансовете за титлата

От спортното издание представиха различните мнения за клуба. "Ние сме най-мразеният клуб в България", цитират вратарят Серджио Падт.

"В началото Лудогорец бе приет като глътка свеж въздух. Но сега огромен брой фенове се надяват доминацията да приключи", собщават като допълнение от журналистът Теодор Борисов.

Кай Илиев отбелязва: "Много фенове гледат на Лудогорец като на комерсиализирана версия на футбола, която не им харесва и не желаят да приемат."

Привърженикът Емил Попов контрира: "Не само в Европа, но и за много българи, Лудогорец се управлява както трябва. Има финансова устойчивост, инвестирали сме в неща, в които другите клубове не са. Има завист към успехите на Лудогорец."

Още: Титлата все още не е решена: Лудогорец пак удари Левски!

Попов добавя за възможната загуба на титлата: "Една титла би била невероятна, но 14? Ако я пропуснем тази година, това ще възстанови жаждата ни за още. Рекордът може да почака."

Преди дни суперкомпютърът на Football Meets Data изчисли, че шансовете на Левски да вземат титлата в efbet Лига са непоклатимите 91%. До края на сезона остават 12 кръга, а времето ще покаже дали столичният тим ще сложи край на хегемонията на Лудогорец.