Вижте Санта Китана от "Ергенът" преди 12-те корекции (СНИМКА+ВИДЕО)

И тази година участничките в "Ергенът" предизвикват всевъзможни реакции в социалните мрежи. През последните дни обаче усилено се говори за една от новите "изкусителки" в петия сезон на шоуто - дамата с екзотичния прякор - Санта Китана. С влизането си, тя привлече вниманието не само на ергените, но и на зрителите, а провокативната ѝ визия и естетическите корекции станаха повод за много коментари.

Появата ѝ в имението бе повод за бурните емоции сред останалите участнички, а екзотичната ѝ външност веднага направи силно впечатление на някои от тях. На въпросите за произхода и корените си Санта Китана смело призна: "Имам 12 пластични операции".

Самата тя не се страхува да се разкрие и обяснява защо смята, че за да се открои, трябва да предизвика скандал и дебат.

"Осъзнах, че ако моята поява не предизвиква диспут и полемика, то тогава присъствието ми на екран би било напълно излишно. Аз съм жена, която обожава критика и дори тайно се надявам на такава, но позитивният отзвук към моята пъстра персона тези дни искрено ме учуди", сподели Санта Китана в Instagram профила си.

Тя откровено обясни, че психически се е била подготвила за "публичен линч" и негативни коментари, но не се е сблъскала с този проблем.

Оказа се, че Китана не за първи път участва в предаване - преди няколко години се явява на кастинг в "България търси талант", където се изявява с истинското си име Кристина Шидерова.

Иронията на Санта Китана

Санта Китана е артистична и многопластова личност. Завършва Кралската консерватория в Мадрид със специалност "Съвременни танци" и има диплома от Краля на Испания. В този период се е изявявала в театрите в цяла Европа, но взима решение да се върне в България, за да се превърне в най-скандалната изпълнителка досега у нас. Псевдонимът ѝ "Санта" е ироничен, защото казва, че е всичко друго, но не и светица.