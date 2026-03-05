Левски осиротя в атака - "сините" останаха без нападатели

Столичният гранд Левски остана без централни нападатели след загубата от Лудогорец в Разград. Причината е, че влезлият от пейката Хуан Переа си изкара директен червен картон след гола на домакините. Другият централен нападател Мустафа Сангаре пък лекува контузия и ще отсъства от терените около два месеца. Така Хулио Веласкес ще трябва да играе без чист нападател срещу Локомотив Пловдив.

Левски без чист нападател срещу Локомотив Пловдив

Попитан как ще се справи с липсата на двамата тарани, Веласкес отговори остро на журналистическия въпрос: "Най-вероятно трябва вас да сложим в игра. Очевидно това са трудни моменти, но това е животът. На проблемите трябва да търсим решение". Специалистът отговори заядливо заради предния въпрос, в който бе попитан какво прави Лудогорец толкова труден за побеждаване, тъй като "сините" допуснаха трета поредна загуба.

Иначе Веласкес няма да може да разчита и на десния бек Оливер Камдем, който си изкара пети жълт картон от началото на сезона и ще изтърпи наказание. Липсата на централен нападател може и да не се окаже чак такъв проблем за Веласкес, който много пъти през сезона излизаше с фалшива деветка и това даваше резултат.

