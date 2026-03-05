Ерик Маркус след гола срещу Левски: "Който е 14 пъти шампион, никога не може да се откаже"

Лудогорец победи Левски с 1:0 в голямото дерби от 24-ия кръг на Първа лига. Победата дава надежда на шампионите, след като намалиха изоставането си на девет точки, докато до края на редовния сезон остават шест кръга. След поредица от грешки в шампионата и труден есенен дял, Лудогорец се върна на втората позиция и вече е фокусиран изцяло върху първенството и Купата на България. Единственият гол в срещата отбеляза Ерик Маркус от пряк свободен удар в края на мача.

Маркус: "Вече сме фокусирани само в българския шампионат"

"Много съм щастлив, че успях да помогна на отбора за тази победа. Който е 14 пъти шампион, никога не може да се откаже", започна Ерик Маркус, който бе избран за Играч на мача.

"Смятам, че приключихме първото полувреме по доста добър начин. Знаехме, че трябва да се върнем във второто полувреме със същия интензитет. Успяхме да вкараме гол и да стигнем до победата", продължи той.

"Това е моя характеристика (изпълнението на пряк свободни удари) и на всяка една тренировка го тренирам. Искам да бъде перфектно, за да мога да достигна това, което се случи в днешния мач", каза още Маркус.

"Завъртяхме ключа. Вече сме фокусирани само в българския шампионат. Сега е всичко или нищо. Трета поредна победа срещу тях и това показва превъзходството на Лудогорец", завърши офанзивният футболист.

