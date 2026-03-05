Веласкес след поредната загуба от Лудогорец: Заслужавахме равенство, а в предния мач - да спечелим!

Наставникът на Левски Хулио Веласкес даде мнението си след шампионатната загуба от Лудогорец с 0:1 в Разград. Разликата между двата тима вече е девет точки, а испанският специалист смята, че отборът му е заслужавал равенство. Той отбеляза и силните страни в играта на Лудогорец, като на няколко пъти отбеляза, че са много класен отбор. Все пак специалистът остана доволен и от влагането на неговите играчи, като съжалява за резултата най-много заради тях и феновете на отбора.

Мнението на Хулио Веласкес след загубата от Лудогорец за първенството

"За мен този мач трябваше да завърши наравно. С топката те стояха по-добре от нас, но ние стояхме доста компактно, когато не притежавахме топката. Защитавахме се добре. Истина е, че в определени моменти, когато притежавахме топката, не успявахме да я задържим продължително. Там, където им създавахме опасности, бе на контраатаки. При позиционирането ни липсваше спокойствие и увереност", заяви Веласкес пред Diema Sport.

Още: "Ще сложим вас в игра": Веласкес пак се ядоса на журналист заради въпрос за Лудогорец

"Защо загубихме? Защото ни вкараха при една изолирана ситуация. И защото имат много високо ниво. В момента, в който ни вкараха гол, не бяхме добре подредени. Играчът, който ни отбеляза гол, има изключителна класа. Без съмнение, двубой, който трябваше да завърши наравно. Искам да отбележа, че и днес отборът се раздаде в срещата. И именно затова ме боли много от резултата - заради момчетата и заради привържениците.

В предишния мач за Купата, когато играхме, това беше най-добрият мач срещу тях, и определено заслужавахме да го спечелим. Днес много оспорван мач, но считам, че беше среща, в която заслужавахме равенство", добави още той.

Още: Хьогмо след победа номер 3 над Левски - благодари на феновете и коментира шансовете за титлата