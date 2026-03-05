"Енергийните ресурси са скачени съдове": Войната в Близкия изток заплашва с нов скок на цените

Шести ден продължава войната в Близкия изток, а нова размяна на удари между Иран, САЩ и Израел предизвиква експлозии в редица държави в региона. Конфликтът в Персийския залив вече оставя отпечатък и върху цените на петрола, природния газ и електрическата енергия. Колко силно са свързани цените на петрола, газа и тока в България със събитията в Близкия изток коментира в „Интервюто на деня“ по bTTV проф. Валентин Колев, председател на Браншовата камара на енергетиците.

„За съжаление, въпреки че България на първо четене е независима по отношение на петрола, който минава през този проток, ако в световен мащаб се променят цените на петрола, няма как това да не засегне всички части на света“, обясни той.

По думите му енергийните пазари са силно взаимно свързани. „По принцип енергийните ресурси са скачени съдове. Те са взаимнозависими. Така че повишаването на цената на петрола ще доведе до повишаване на цената на газа“, каза Колев. Той обясни, че българската електроенергийна система е в пазарно обединение с гръцката и румънската, и има добра свързаност със синхронната зона на континентална Европа: „В голяма част от държавите на континента термичните централи, които работеха на въглища, постепенно се трансформират да работят на газ – процес, който също влияе върху цената на електроенергията“.

Според експертите между 20% и 30% от световния обем на петрол преминава през стратегическия проток в региона на Персийския залив. В същото време служебният премиер Андрей Гюров уверява, че България разполага с достатъчно количества горива, договорени на старите цени. Според проф. Колев обаче този буфер може да бъде краткотраен.

„Моето мнение е, че бихме могли да разчитаме на тези запаси, но те са не повече за месец“, посочи той. По думите му пазарите реагират много бързо при поскъпване, но значително по-бавно при поевтиняване. „Винаги търговците реагират много светкавично на увеличение на цените и малко по-бавничко към намаляване“, каза експертът.

Темата за цените е на фокус и заради многото сигнали на граждани за високи сметки за ток. Според проф. Колев една от причините може да бъде повишеното потребление през студените месеци. Данните показват, че през ноември 2025 г. консумацията на електроенергия е с около 15% по-ниска спрямо ноември 2024 г. – 2 тераватчаса срещу 2,3 тераватчаса година по-рано. През декември обаче потреблението се увеличава до 2,63 тераватчаса – около 30% повече, а през януари ръстът достига 50%.

Колев представи и устройства, които могат да помогнат на домакинствата да следят потреблението си на електроенергия. Част от тях се монтират в електрическото табло или се включват директно в контакт и позволяват на потребителите да наблюдават консумацията си в реално време.

„Това не е средство за търговско измерване, но може да ни ориентира и да планираме потреблението си“, уточни той. Според експерта няма връзка между по-високите сметки и честите повреди на шести блок на АЕЦ „Козлодуй“. „Категорично не. Не може да се говори за авария в АЕЦ „Козлодуй“. Просто мощността беше ограничена спрямо номиналната – около 950 мегавата вместо 1050“, обясни проф. Колев. Той подчерта, че преди спирането за подмяна на мембраните шести блок е работил на около 90% от мощността си.

