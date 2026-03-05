Двама футболни босове се заядоха с Левски след загубата от Лудогорец

Двама от босовете в българския футбол - Цветомир Найденов и Илиян Филипов, използваха профилите си в социалната мрежа Фейсбук, за да се заядат с Левски след загубата от Лудогорец в Разград. "Сините" отстъпиха с минимален резултат след гол на Ерик Маркус от пряк свободен удар в края на мача.

Цветомир Найденов и Илиян Филипов атакуваха Левски и Светослав Вуцов

Според благодетеля на ЦСКА 1948 Найденов, голът е бил "вратарски", като очевидно смята, че Светослав Вуцов е трябвало да спаси. "Ефбет лига стана много интересна след този вратарски гол", написа лаконично той във Фейсбук. Неговият колега и собственик на Ботев Пловдив Филипов бе по-обстоен в коментара си:

"Футболът понякога има особено чувство за хумор. Пловдивските отбори показаха пълен феърплей срещу Лудогорец – играха си мачовете честно, както трябва да бъде. Само че този път май на някои други не им се получи съвсем", започна Филипов, който от известно време си има закачка с бащата на Светльо Вуцов - Вили Вуцов.

"Голът, който Светльо Вуцов допусна, сигурно вече се върти на повторение и вкъщи. А като познаваме как протичат анализите при баща му Вили, вероятно тази вечер ще има сериозен разбор… и може пак да се чуе култовото „овчата глава“. Но така е във футбола – понякога топката решава да се пошегува точно с тези, които най-много обичат да обясняват играта", написа още той.

