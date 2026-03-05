МААЕ прие резолюция за рисковете за ядрената безопасност в Украйна, САЩ гласуваха против

Управителният съвет на Международната агенция за атомна енергия прие резолюция, в която изразява загриженост относно повтарящите се и засилващи се атаки срещу енергийната инфраструктура на Украйна, съобщи Франс прес. Тези атаки представляват "заплаха за ядрената безопасност", се казва в текста.

За първи път от началото на войната в Украйна ръководният орган на МААЕ прие резолюция без подкрепата на Съединените щати, отбелязва агенцията. "Продължаваме да подкрепяме работата на МААЕ в Украйна, но не подкрепяме разглеждането на ненужна проекторезолюция, която не допринася за постигането на мир между Украйна и Русия", заяви временният пълномощник на САЩ в организацията Хауърд Соломон.

Резолюцията беше внесена от Канада и Нидерландия и беше приета с 20 гласа "за" при 4 "против" и 10 "въздържал се", предаде АФП, позовавайки се на свой дипломатически източник. Освен САЩ, против текста на резолюцията се обявиха Китай, Русия и Нигер. В документа се отбелязва, че в докладите си генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси е предупредил за "повишени рискове" за ядрените електроцентрали в Украйна.

Според резолюцията атаките срещу енергийната инфраструктура на Украйна, която е ключова за външното електроснабдяване на атомните централи, представляват пряка заплаха за ядрената безопасност и сигурност. МААЕ иска от Гроси да предложи "допълнителни мерки за предотвратяване на ядрена авария", ако възникнат нови рискове. Ядрените електроцентрали в Украйна, включително Запорожката атомна електроцентрала, която е най-голямата в Европа, многократно бяха засегнати от бойните действия.

Запорожката АЕЦ е под руски контрол от началото на войната. Шестте реактора на централата са изключени, но тя разчита на външно електроснабдяване, за да поддържа охлаждането на ядреното гориво и да не се стигне до сериозен инцидент. Русия и Украйна многократно си отправиха взаимни обвинения, че излагат на риск безопасността на съоръжението чрез военни действия в близост до него.