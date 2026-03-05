Спорт:

От "Прогресивна България" благодариха на ЦИК за отказа да регистрира "Подкрепи Радев"

05 март 2026, 21:09 часа 547 прочитания 0 коментара
От "Прогресивна България" благодариха на ЦИК за отказа да регистрира "Подкрепи Радев"

„Поздравяваме Централната избирателна комисия за решението да не допусне до участие в изборите един циничен опит за политическа подмяна“, обявиха днес от пресофиса на коалиция „Прогресивна България“, с която на изборите на 19 април ще се яви Румен Радев. Позицията е във връзка с отказа на Централната избирателна комисия (ЦИК) да регистрира за вота коалицията „Подкрепи Радев“. 

От Комисията са поискали формацията да промени наименованието си. Мотивът – съдържа призив за подкрепа на конкретно физическо лице, което противоречи на закона. „Наименованието е обективно годно да създаде заблуждение относно статута на лицето „Радев“ – дали е кандидат, водач на листа, или официално подкрепя/участва в субекта“.

Впоследствие са внесени документи за регистрация на коалиция с друго име – „Просперираща България“, наименование близко до формацията около Румен Радев – „Прогресивна България“. От ЦИК отбелязват, че и при втория опит за регистриране на коалицията не е спазен законът – липсват задължителните 2500 подписа. Затова Комисията отказва регистрацията.

От ЦИК обявиха днес, че са отказали на регистрация на две коалиции. Другата е „Вън от ЕС и НАТО“. Една партия – „Правото“, пък сама е оттеглила документите си. Така до предсрочните парламентарни избори изборите на 19 април са допуснати 14 партии и 10 коалиции.

Ето кои са те:

Партии

  • партия „Съпротива“
  • партия „Има такъв народ“
  • партия „Народна партия истината и само истината“
  • партия „Възраждане“
  • партия „Национално движение Непокорна България“
  • партия „Величие“
  • партия „Партия на зелените“
  • партия „Пряка демокрация“
  • партия „Движение за права и свободи“
  • партия „България може“
  • партия „Нация“
  • партия „Движение на непартийните кандидати“
  • партия „Морал, единство и чест“
  • партия „Глас народен“

Коалиции

  • коалиция „Моя България“
  • коалиция ГЕРБ-СДС
  • коалиция „Трети март“
  • коалиция „Синя България“
  • коалиция „БСП - Обединена левица“
  • коалиция „Прогресивна България“
  • коалиция „Алианс за права и свободи“
  • коалиция „Сияние“
  • коалиция „Антикорупционен блок“
  • коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“

Инициативни комитети, издигащи независими кандидати, могат да се регистрират до 9 март. А кандидатските листи на участниците във вота трябва да се регистрират в Районните избирателни комисии до 17 март.

 

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
