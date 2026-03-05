От "Прогресивна България" благодариха на ЦИК за отказа да регистрира "Подкрепи Радев"

„Поздравяваме Централната избирателна комисия за решението да не допусне до участие в изборите един циничен опит за политическа подмяна“, обявиха днес от пресофиса на коалиция „Прогресивна България“, с която на изборите на 19 април ще се яви Румен Радев. Позицията е във връзка с отказа на Централната избирателна комисия (ЦИК) да регистрира за вота коалицията „Подкрепи Радев“.

Още: Десислава Радева с остър коментар за Румен Радев: Говори за излъгани надежди с намек за пътя на Копринката?

От Комисията са поискали формацията да промени наименованието си. Мотивът – съдържа призив за подкрепа на конкретно физическо лице, което противоречи на закона. „Наименованието е обективно годно да създаде заблуждение относно статута на лицето „Радев“ – дали е кандидат, водач на листа, или официално подкрепя/участва в субекта“.

Още: Радев се регистрира за изборите тайно: Как се казва формацията му?

Впоследствие са внесени документи за регистрация на коалиция с друго име – „Просперираща България“, наименование близко до формацията около Румен Радев – „Прогресивна България“. От ЦИК отбелязват, че и при втория опит за регистриране на коалицията не е спазен законът – липсват задължителните 2500 подписа. Затова Комисията отказва регистрацията.

Още: Дежа вю с НДСВ: Отказаха да регистрират коалиция "Подкрепи Радев"

От ЦИК обявиха днес, че са отказали на регистрация на две коалиции. Другата е „Вън от ЕС и НАТО“. Една партия – „Правото“, пък сама е оттеглила документите си. Така до предсрочните парламентарни избори изборите на 19 април са допуснати 14 партии и 10 коалиции.

Ето кои са те:

Партии

партия „Съпротива“

партия „Има такъв народ“

партия „Народна партия истината и само истината“

партия „Възраждане“

партия „Национално движение Непокорна България“

партия „Величие“

партия „Партия на зелените“

партия „Пряка демокрация“

партия „Движение за права и свободи“

партия „България може“

партия „Нация“

партия „Движение на непартийните кандидати“

партия „Морал, единство и чест“

партия „Глас народен“

Коалиции

коалиция „Моя България“

коалиция ГЕРБ-СДС

коалиция „Трети март“

коалиция „Синя България“

коалиция „БСП - Обединена левица“

коалиция „Прогресивна България“

коалиция „Алианс за права и свободи“

коалиция „Сияние“

коалиция „Антикорупционен блок“

коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“

Инициативни комитети, издигащи независими кандидати, могат да се регистрират до 9 март. А кандидатските листи на участниците във вота трябва да се регистрират в Районните избирателни комисии до 17 март.