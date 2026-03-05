От "Прогресивна България" благодариха на ЦИК за отказа да регистрира "Подкрепи Радев"

„Поздравяваме Централната избирателна комисия за решението да не допусне до участие в изборите един циничен опит за политическа подмяна“, обявиха днес от пресофиса на коалиция „Прогресивна България“, с която на изборите на 19 април ще се яви Румен Радев. Позицията е във връзка с отказа на Централната избирателна комисия (ЦИК) да регистрира за вота коалицията „Подкрепи Радев“.
Още: Десислава Радева с остър коментар за Румен Радев: Говори за излъгани надежди с намек за пътя на Копринката?
От Комисията са поискали формацията да промени наименованието си. Мотивът – съдържа призив за подкрепа на конкретно физическо лице, което противоречи на закона. „Наименованието е обективно годно да създаде заблуждение относно статута на лицето „Радев“ – дали е кандидат, водач на листа, или официално подкрепя/участва в субекта“.
Още: Радев се регистрира за изборите тайно: Как се казва формацията му?
Впоследствие са внесени документи за регистрация на коалиция с друго име – „Просперираща България“, наименование близко до формацията около Румен Радев – „Прогресивна България“. От ЦИК отбелязват, че и при втория опит за регистриране на коалицията не е спазен законът – липсват задължителните 2500 подписа. Затова Комисията отказва регистрацията.
Още: Дежа вю с НДСВ: Отказаха да регистрират коалиция "Подкрепи Радев"
От ЦИК обявиха днес, че са отказали на регистрация на две коалиции. Другата е „Вън от ЕС и НАТО“. Една партия – „Правото“, пък сама е оттеглила документите си. Така до предсрочните парламентарни избори изборите на 19 април са допуснати 14 партии и 10 коалиции.
Ето кои са те:
Партии
- партия „Съпротива“
- партия „Има такъв народ“
- партия „Народна партия истината и само истината“
- партия „Възраждане“
- партия „Национално движение Непокорна България“
- партия „Величие“
- партия „Партия на зелените“
- партия „Пряка демокрация“
- партия „Движение за права и свободи“
- партия „България може“
- партия „Нация“
- партия „Движение на непартийните кандидати“
- партия „Морал, единство и чест“
- партия „Глас народен“
Коалиции
- коалиция „Моя България“
- коалиция ГЕРБ-СДС
- коалиция „Трети март“
- коалиция „Синя България“
- коалиция „БСП - Обединена левица“
- коалиция „Прогресивна България“
- коалиция „Алианс за права и свободи“
- коалиция „Сияние“
- коалиция „Антикорупционен блок“
- коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“
Инициативни комитети, издигащи независими кандидати, могат да се регистрират до 9 март. А кандидатските листи на участниците във вота трябва да се регистрират в Районните избирателни комисии до 17 март.