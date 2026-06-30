ЦСКА е на крачка от трети нов – „червените“ го чакат точно преди първия мач с Дери

ЦСКА е на крачка от привличането на трети нов футболист преди старта на сезона. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Според информациите „червените“ ще се подсилят с класен централен защитник, който да вдигне конкуренция в отбрана. Двете страни водят преговори от известно време като вече са много близо до споразумение. Очаква се новият бранител да подпише с „армейците“ точно преди първия двубой с Дери Сити от първия квалификационен кръг на Лига Европа.

ЦСКА има остра нужда от нов централен защитник

До момента ЦСКА привлече двама нови футболисти. Това са централният нападател Жоел Цварц, който пристигна от Локомотив Пловдив, както и вътрешният халф Стефано Сенси, който за последно бе част от кипърския Анортозис. „Армейците“ обаче имат остра нужда и от нов централен защитник. На този етап Христо Янев разполага с четирима играчи на този пост – Лумбард Делова, Теодор Иванов, Факундо Родригес и Адриан Лапеня.

Делова е контузен, а Лепеня може и да си събере багажа

Лумбард Делова обаче е контузен и все още не е ясно кога ще бъде на разположение на Христо Янев. Адриан Лапеня пък продължава да се представя на много слабо ниво, като не е изключено „армейците“ да потърсят раздяла с испанския защитник до края на трансферния прозорец. Това поставя наставникът на „червените“ в много деликатна ситуация точно преди началото на новата кампания у нас.

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