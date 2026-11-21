Клубният футбол се завърна след кратка международна пауза за националните отбори, а българският шампион Левски се подготвя за домакинството си на Локомотив София. "Сините" ще посрещат столичните "железничари" в неделя, 22 ноември, от 15:30 часа. Ден преди двубоя старши треньорът Хулио Веласкес даде официалната си пресконференция. "Сините" ще се опитат да се върнат на победния път, след като допуснаха поражение от ЦСКА в последния кръг.

Веласкес говори преди срещата с Локо София

Веласкес започна с новини за контузените в състава му. Той обяви, че по всяка вероятност Мустафа Сангаре ще трябва да се подложи на операция. Акрам Бурас и Асен Митков ще се завърнат в групата за неделния мач с Локо София, но все още няма да се рискува със Сержиньо и Стивън Стоянчов. След това Веласкес насочи вниманието си към допуснатото поражение във Вечното дерби, като заяви:

"Ако нашата мотивация зависи от една загуба или победа, бихме били на грешен път. Нашата мотивация е максималната във всеки момент. Естествено, ние сме човешки същества и затова треньорът трябва да намери най-добрия начин да мотивира всички. Харесва ми да бъда обективен. Когато спечелиш, не всичко е перфектно, а когато губиш, не всичко е зле. За мен загубата не е трагедия. Иска ми се да не е по този начин, защото не е здравословно. Мен ме боли много, дори след последния мач с ЦСКА жената и детето трябваше да изтърпят няколко дни. Съответно, трябва да анализираме нещата от правилната перспектива. Много ме заболя от тази загуба, но тя не може да разруши моя фокус върху това, което правят футболистите."

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Веласкес с похвали за Костадинов и Пареше

Веласкес обърна внимание на факта, че "сините" изиграха осем поредни мача като гост, в които записаха пет победи, две равенства и една загуба. Той даде висока оценка на отбора за представянето му в този труден период. Испанският специалист бе категоричен, че за за всеки мач се подготвят по един и същ начин и няма да подценят Локомотив София, който се намира на последната позиция в класирането. Накрая Веласкес обърна специално внимание на работата на Георги Костадинов в клуба, както и на пристигането на Енрико Пареше.

"Георги Костадинов е фундаментална част от структурата на клуба. За мен още като футболист бе важна част с това, което ни даваше на терена и извън него. Винаги ще съм му много благодарен. Смятам, че е един от най-интелигентните хора, които познавам. Той е подготвен човек, с желание да се развива, да научава нови неща, има капацитет да изслушва и да помага, което е много важно. Той има профил на човек, който може да се развива много на този пост. Щастлив съм, че мога да работя ежедневно с него. Много съм щастлив от връзката на Енрико (б. а. - Пареше) с Костадинов, ежедневната им работа. Говорим за професионалист с много важни знания. Връзката между Костадинов и Енрико е много добра", каза испанецът за спортния директор.

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