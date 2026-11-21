Наставникът на Левски Хулио Веласкес потвърди лошите новини за една от звездите в състава си. Клубният футбол се завърна след кратка пауза за националните отбори, а "сините" се подготвят за срещата си с Локомотив София от 15-ия кръг на Първа лига. В навечерието на сблъсъка стана ясно, че испанският специалист отново няма да може да разчита на един от играчите си. Става въпрос за Мустафа Сангаре, на когото дори ще се наложи да се оперира.

Сангаре отново е контузен и ще трябва да се подложи на операция

Нападателят пропусна няколко месеца заради серия от контузии, но най-накрая се завърна в игра за "сините". Той влезе като резерва в последните мачове на тима преди международната пауза, като се очакваше съвсем скоро да се завърне в титулярния състав. По време на срещата с ЦСКА, в която отново се появи от пейката, той даде знак, че не се чувства добре. Впоследствие пропусна тренировката на отбора, което загатна за нова контузия. Сега Веласкес потвърди новината и обяви, че Сангаре ще трябва да оперира коляното си, за да се избави от този проблем.

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"Сангаре е контузен и вероятно ще се стигне до операция, защото трябва да разреши проблема с коляното възможно най-скоро. Със сигурност искам да отлича невероятното му себераздаване. Иска да тренира и да даде всичко от себе си. Почти е невъзможно да продължи, защото прекалено много се възпалява коляното му и трябва да мине през операция", заяви Веласкес на пресконференция преди неделния домакински мач срещу Локомотив София.

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