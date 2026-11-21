Илиан Илиев е най-дългослужещият треньор в Първа лига в момента, като води Черно море от почти 10 години. Той беше назначен през декември 2017 г. и от тогава не е напускал клуба. Но слабите резултати и несигурността в клуба приближават родния специалист до изхода. Според колегите от "Тема спорт", той може да не завърши сезона с "моряците" и да бъде заменен още през зимата. А за основен кандидат за поста му се счита Александър Томаш.

Илиан Илиев намекна, че е готов да напусне

Александър Томаш е без отбор от повече от година, като за последно води ЦСКА, но беше освободен на 31 май 2025 г., след като загуби баража за класиране в Европа от Арда Кърджали. Тогава "небесносините" играха в предварителните кръгове на Лигата на конференциите вместо "червените". През последните месеци Илиан Илиев много често поема цялата вина за слабите резултати на Черно море върху себе си. Специалистът на няколко пъти вече намекна, че е готов да напусне стадион "Тича" и призна, че вече два пъти е бил близо до това да го направи.

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Александър Томаш се размина с Ботев Пловдив и Септември София

Александър Томаш имаше своите шансове да започне работа, след като беше освободен от ЦСКА. Треньорът преговаря с Ботев Пловдив, но тогава не стигна до съгласие с вече покойния собственик на клуба Илиан Филипов. Впоследствие му беше предложена работа и в Септември София, но той отказа. В момента Черно море е на 10-о място в Първа лига с 13 точки от 14 мача - 3 победи, 4 равенства и 7 загуби.

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