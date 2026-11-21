Морската блокада, която САЩ наложи на Куба и която се превърна в енергийна блокада за Острова на свободата, парализира икономиката ни и представлява акт на геноцид. Това заяви кубинският президент Мигел Диас-Канел. По думите му, срещу страната му се води безмилостна кампания в медиите, истинска агресия. "Води се огромна кампания за дискредитиране на Кубинската революция и за дискредитиране на страната ни", каза той - Още: Тръмп иска да "приключи с въпроса за Куба" до януари 2029 г. (ВИДЕО)
Cuba's President Miguel Díaz-Canel: There is the energy siege, which has almost paralyzed our economy and constitutes an act of genocide. There is also media aggression. There is an enormous campaign to discredit the Cuban Revolution and to discredit our country. https://t.co/HD3yKJcKQj— Clash Report (@clashreport) November 21, 2026
Мигел Диас-Канел говори по време на военно учение за студенти - поредното такова предвид страховете в Хавана, че в крайна сметка Съединените щати могат да нападнат както във Венецуела в началото на годината. Там, бившият венецуелски диктатор Николас Мадуро беше пазен от уж елитни кубински бодигардове, но те бяха елиминирани от американците - над 70 души.
WATCH: Cuban university students conduct military drills in Havana amid rising tensions with the U.S. https://t.co/4qyNL3WEDb— Clash Report (@clashreport) November 21, 2026
"Кубинският и американският народ заслужават не конфронтация, а сближаване и възможности за сътрудничество. Ето защо, това, което винаги търсим, е диалог, но той трябва да бъде уважителен диалог, без натиск, без условия и без да се поставя под въпрос нашата политическа система, нашият суверенитет или нашата решителност", настоя кубинският президент - Още: Цирк в ООН - посланикът на САЩ крещи на външния министър на Куба: Назад! (ВИДЕО)
Cuba's President Miguel Díaz-Canel: What the Cuban and American peoples deserve is not confrontation, but rapprochement and opportunities for cooperation between our two peoples. Therefore, what we always seek is dialogue, but it must be respectful dialogue, without pressure, without conditions and without questioning our political system, our sovereignty or our determination.— Clash Report (@clashreport) November 21, 2026