"Една от главните циркулационни помпи (ГЦП) на реактора се е изключила, което е довело до автоматично рязко намаляване на топлинната мощност. Причината – повишаване на температурата на маслото, което се подава към лагерите на ротора на ГЦП, над допустимата стойност. Това пък е причинено от намаляване на разхода на водата, която охлажда маслената система. Това не става изведнъж и очевидно доста хора не са изпълнили задълженията си да контролират тези системи, да видят тенденцията на изменение на параметри като температура, разход, налягане и др., последователното сработване на предупредителни сигнали и т.н. Към 20 ч. ГЦП е включена и започва повишаване на мощността. Към 18:30 ч. на 20.11.2026 г. мощността на блока е 840 МВт.". Това заяви известният ядрен експерт проф. Георги Касчиев предвид официално потвърденото рязко намаление на мощността на Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" с над 20% - Още: Неизправност: Над 20% спад на мощността на шести блок на АЕЦ-а

"По моя информация поради небрежност ключова задвижка от системата на охлаждаща вода е била оставена полуотворена, което ограничава разхода. В процеса на пуска на блока към тази система се включват още потребители и започват да се появяват проблеми. Те са докладвани на ръководството, но мерки не са взети. И когато потребителите стават много разходът на охлаждаща вода към системата на ГЦП спада. Изключва една помпа. Защо не са изключили и другите 3 не е ясно. Има непотвърдени твърдения, че операторите са изключили техните защити", добавя Касчиев.

"И така – небрежност, липса на действия и на контрол, вероятно изключване на защити. Толкова за голямата компетентност. Последиците: тежък термичен шок за ядреното гориво и за дебелостенните компоненти на реактора и първи контур (един от факторите определящи остатъчния им ресурс); преходни процеси в активната зона водещи до промени в разпределението на енергоотделянето; значителни финансови загуби и др", гласи заключението на професора.

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