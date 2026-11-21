Английският голмайстор на Байерн Мюнхен Хари Кейн вече написа първото си обръщение към феновете след спешната операция на глезена, която претърпя. Таранът ще бъде вън от терените за няколко месеца. От клуба не уточниха колко време ще бъде извън терените носителят на "Златната топка", но медиите в Германия твърдят, че Кейн ще бъде поне три месеца извън игра и оптимистично се очаква да се върне на терена към края на месец март.

Хари Кейн: "Това е възможност да покажа устойчивост"

"Такива са хубавите и лошите моменти от живота! Очевидно съм много разочарован, че получих тази контузия, но както винаги това е възможност да покажа устойчивост и да прогресирам с оглед на 2027 г.", написа капитанът на националния тим на Англия в социалните медии. "Ще се завърна свеж и готов за решителния момент на сезона", обеща Хари Кейн, който през последните три сезона става неизменно голмайстор на Бундеслигата. Той е придружил обръщението си със своя снимка, седнал на болничното легло, като левият му крак е в ортопедична обувка след операцията.

Още: Венсан Компани разкри плана си за оцеляване след тежките удари по състава

The highs and lows of life! Obviously very disappointed to get this injury but as always it’s an opportunity to show resilience and improvement going into 2027. I’ll be back fresh and ready to go for the business end of the season! “Tough times don’t last, tough people do” - my guy @Edelman11 told me this one! Thank you for all the messages! Alles gut! ❤️💪 — Harry Kane (@HKane) November 21, 2026

Хари Кейн вкара 61 гола в 51 мача за Байерн Мюнхен

Хари Кейн спечели "Златната топка", след като изнесе страхотен сезон 2025/26 с Байерн Мюнхен. Той изигра 51 мача във всички турнири за баварците, като вкара 61 гола и даде 7 асистенции. Кейн спечели "Златната обувка", Бундеслигата, Купата и Суперкупата на Германия. В Шампионска лига Байерн Мюнхен стигна до 1/2-финалите, където беше отстранен от бъдещия шампион ПСЖ. На Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико Англия спечели бронзовите медали, а Кейн завърши турнира с 6 гола и 1 асистенция в 7 мача.

Още: Случаят със здравето на Джамал Мусиала раздели Байерн Мюнхен на два лагера