Комуникацията между родните клубове и Българския футболен съюз е под голяма въпросителна от години насам. Заместник-изпълнителният директор на БФС Добрин Гьонов сподели, че е изнесъл доклад именно за това на дискусия, организирана от Европейската клубна асоциация (EFC). Заедно с президента на Румънската футболна федерация Разван Бурленау са говорили за взаимоотношенията между клубовете и управлението на футбола в страните.

Добрин Гьонов: "В рамките на дискусиите бяха очертани редица сходни предизвикателства"

Ето какво написа Добрин Гьонов: "Имах удоволствието да бъда поканен за участие в Governance Meeting на EFC (Европейската клубна асоциация), където заедно с президента на Румънската футболна федерация Разван Бурлеану представихме доклади, посветени на взаимоотношенията между футболните клубове и националните федерации. В рамките на дискусиите бяха очертани редица сходни предизвикателства пред двете страни - регулациите за чуждестранните и местно тренираните футболисти, футболният календар и координацията между различните участници във футболния процес, включително телевизионните оператори и органите на реда.

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"Пред нас обаче остава важната задача да намерим правилния баланс"

В България към тези въпроси се добавя и инфраструктурата, която остава сериозно предизвикателство за клубовете и нерядко е повод за напрежение в отношенията им с Български футболен съюз. Същевременно смятам, че добрият диалог и конструктивното сътрудничество с клубовете са от съществено значение за развитието на българския футбол. Постигнатите от клубовете резултати в европейските клубни турнири са положителен знак и доказателство за техния потенциал. Пред нас обаче остава важната задача да намерим правилния баланс между развитието на клубно ниво и представянето на националните отбори. Защото дългосрочният успех на българския футбол изисква устойчиво развитие и на двете направления".

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