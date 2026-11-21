Българският национален отбор по футбол все още не е научил името на новия си национален селекционер. След като Александър Димитров напусна, Атанас Рибарски води "лъвовете" временно, но няма да остане начело. За фаворит се смята испанецът Диего Мартинес, който има опит и в Ла Лига. Но според колегите от "Sportal", италианецът Джовани де Биази също има сериозни шансове да застане начело на България.

България търси нов национален селекционер

Предишният постоянен селекционер на България Александър Димитров напусна, след като "лъвовете" допуснаха загуба с 1:2 от Люксембург и направиха равенство 0:0 с Естония на родна земя в Лигата на нациите. Оставащите мачове преминаха под ръководството на Атанас Рибарски, като националите записаха три загуби - с 0:3 от Исландия, с 0:5 от Исландия и с 1:2 от Естония, и една победа - с 2:0 над Люксембург. Веднага се появиха информации за потенциални нови селекционери, като от БФС изискват от кандидатите да дойдат до България, за да преговарят директно с Централата.

Още: От Стоичков до "Водка с утеха": Световноизвестна платформа разказа за "смъртта на българския футбол"

Де Биази води Албания на Евро 2016

Новото име, което се свързва с поста е добре познато в Италия. Джовани де Биази е водил Модена, Бреша, Торино и Удинезе на клубно ниво на Ботуша, както и Леванте и Депортиво Алавес в Испания. Именно Джани беше национален селекционер на Албания, когато страната се класира на Европейското първенство във Франция през 2016 г. Тогава Сърбия и Дания завършиха зад нея в квалификационната група, а на френска земя Албания победи Румъния с 1:0. Последно Де Биази води Азербайджан в периода 2020 - 2023 г.

Още: Голяма емблема на българския футбол е в тежко състояние: Има нужда от кръв