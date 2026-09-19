Играч на ЦСКА може да играе в последния мач на Меси за Аржентина

Защитникът на ЦСКА Тамиму Уору получи повиквателна за националния отбор на Бенин и може да се изправи срещу една от най-големите фигури в историята на футбола – Лионел Меси. Бенин ще гостува на Аржентина в приятелски мач на 6 октомври, който ще има специално значение, тъй като ще бъде прощалната среща на Меси с националната фланелка. Двубоят ще се проведе на легендарния стадион "Монументал" в Буенос Айрес.

Тамиму Уору в групата на Бенин за последния мач на Меси с Аржентина

Уору е включен в състава на Бенин за предстоящите срещи, като преди сблъсъка с Аржентина тимът ще има и два мача от квалификациите за Купата на африканските нации – срещу Буркина Фасо и Мавритания. Така защитникът на "армейците" може да получи възможност да запише участие в мач, който ще остане в историята на аржентинския футбол.

Още: ЦСКА сви до двама: Испанец или германец ще наследи Христо Янев

Тамиму Уору пристигна на "Армията" под наем от Ботев Враца през лятото, но до момента има ограничено игрово време. Защитникът е записал само два мача за "червените", като последният му двубой е срещу Ботев Пловдив на 27 юли. Той не успя да се впише в отбора на ЦСКА и едва ли ще остане за постоянно в клуба.

Още: Олимпийският шампион, който се превърна в любимец в България, а сега реже дърва край Виена