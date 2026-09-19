"Първият работен ден се усеща като 101-вия": Мая Манолова заплаши с първи проверки топлинните счетоводители

"Първият работен ден се усеща като 101-ия. Първите действия са очаквани - проверки, актове и глоби. Заедно с досегашния председател на КЗП Александър Колячев отидохме да видим как изглежда "Кошница с грижа" в големите супермаркети", обясни новият председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова пред NOVA. Тя уточни, че в сайта на една от веригите в раздел на инициативата показва грешка.

"Това, което видяхме там, е това, което чухме гръмко от тях - ще намаляват цени с 15%, а стандартните промоции при тях стигат до 40%, но това основно са техни продукти, които са техни и нискокачествени", каза Манолова.

По думите й първите потърпевши от техните действия са топлинните счетоводители. "Написахме първите актове за необосновано повишени цени, тъй като те го направиха за следващия отоплителен сезон с до 40%, без да казват. Тук ще има и втора санкция, че са го направили, без да информират потребителите", каза тя.

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"Тепърва предстои да разбера защо са събрани толкова малко глоби, но по-важното е да се разширят правомощията на Комисията, за да може да постигнем целта, заради която и аз съм там - овладяването на цените наистина, а не просто да има преграда към следващи повишения. Механизмът за това е "Справедлива стойност", каза новият председател на КЗП.

Мая Манолова допълни, че всеки четвъртък ще има приемни за хората, а телефонът ѝ ще бъде публикуван на сайта на Комисията. Тя обяви, че в следващите седмици предстои да има тематични проверки по бензиностанциите, за да се види дали търговците на дребно ще злоупотребят с цените заради кризата с горивата.

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"Нужни са законови промени. Разговаряхме с ключови депутати, защото ако трябва да се приведе в действие "Справедливата стойност", са ни нужни правомощия. Получих уверение, че ще ги получим по бързата законова писта", изтъкна тя. На финала тя обеща, че ще се погрижи понижаването на цените да не остане само на хартия.