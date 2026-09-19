Почина един от легендарните нападатели на италианския футбол

Световният футбол загуби една от легендите на италианския футбол. Сандро Мацола почина на 83-годишна възраст, съобщи Интер, чийто екип носи през цялата си професионална кариера. Бившият халф остава завинаги свързан с великия тим на "нерадзурите" от 60-те години, с който печели два пъти Купата на европейските шампиони и два пъти Междуконтиненталната купа.

Отиде си Сандро Мацола

Мацола прекарва цялата си кариера в Интер: от 1960 до 1977 г. Той се превръща в една от големите фигури на легендарния състав на Еленио Ерера. С "нерадзурите" печели четири титли на Италия, две Купи на европейските шампиони – през 1964 и 1965 г., както и две Междуконтинентални купи. В 572 официални мача за клуба Мацола отбелязва 162 гола.

Ha osservato. Ha imparato. È diventato uno dei più grandi.

Sandro Mazzola, nerazzurro per sempre 🖤💙 pic.twitter.com/LLUWplDhmu — Inter ⭐⭐ (@Inter) September 19, 2026

Паметните мигове на Мацола с екипа на ИНтер

Особено паметен остава финалът за Купата на европейските шампиони през 1964 г., когато Интер побеждава Реал Мадрид с 3:1, а Мацола вкарва два от головете. Година по-късно италианският тим отново триумфира в най-престижния европейски турнир. Мацола е и голмайстор на Серия А през сезон 1964/65, а през 1971 г. завършва втори в класацията за "Златната топка", зад Йохан Кройф.

Европейски шампион с Италия

За националния отбор Мацола има 70 мача и 22 гола. Той е част от състава на Италия на три световни първенства, като най-големият му успех с "адзурите" идва през 1968 г., когато става европейски шампион. Две години по-късно достига и до финала на Мондиал 1970 в Мексико, загубен от Бразилия с 1:4.