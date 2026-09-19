Обявиха старта на "Под прикритие" сезон 6 и официалния тийзър, ще има и премиера на голям екран в НДК (ВИДЕО)

Ясна е датата на премиерата в ефира на шестия сезон на хитовия сериал на БНТ "Под прикритие". Сериалът тръгва на 10 октомври, събота, в 22.00 ч.

В шестия сезон зрителите ще се срещнат отново с познатите герои, а към тях ще се присъединят и нови лица. Още при старта на снимките екипът даде заявка, че новият сезон ще бъде по-зрелищен и мащабен от всякога.

Наред с Юлиан Вергов, още звездни имена се присъединяват към актьорския състав в шестия сезон на "Под прикритие". Павел Иванов, Радина Кърджилова, Климентина Фърцова и Велина Георгиева са сред новите попълнения, чиито атрактивни персонажи добавят още по-голяма интрига и динамика към добре познатия свят на емблематичния криминален сериал.

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Кои герои се завръщат?

Почитателите на сериала ще видят завръщането на култови герои като Иво Андонов - в ролята е Захари Бахаров, Росен Гацов - Куката - в ролята е Мариан Вълев, Тишо - Големия Близнак - в ролята е Кирил Ефремов. Актрисата Йоанна Темелкова продължава историята на Ния, дъщерята на Петър Туджаров - Джаро - в ролята е Михаил Билалов.

Изпълнителен продуцент на шести сезон е Магърдич Халваджиян, креативен продуцент и сценарист е Димитър Митовски, режисьор – Виктор Божинов. Сценаристи са Ваня Николова, Борислав Захариев и Слави Ангелов, а оператори - Георги Гвоздев, Радослав Гочев и Мартин Чичов.

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Официална премиера

В ефира на обществената телевизия генералния директор Милена Милотинова и режисьора на сериала Виктор Божинов анонсираха и официалната премиера на "Под прикритие 6" на голям екран. За най-нетърпеливите фенове прожекция с червен килим, с официални гости и актьорите от сериала ще се състои на 5 октомври (понеделник) от 19:30 часа в зала 1 на НДК.

Билетите за официалната премиера вече са в продажба на касите и онлайн.

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