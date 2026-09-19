Служители на Община Кърджали са задържани заради натиск, сред тях и зам.-кмет

Трима служители на Община Кърджали, сред които и зам.-кмет, са задържани, научи NOVA. Причината - сигнал за оказван натиск върху служител на Общинско предприятие.

Според сигнала тримата са се опитвали принудително, против волята на служителя, да упражнят влияние да подаде доброволно документи за освобождаване от длъжност. В хода на проверката са предоставени аудио записи, доказващи горните твърдения.

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Материалите по образуваната в ОДМВР - Кърджали преписка са изпратени на компетентната прокуратура за извършено престъпление по чл. 143 от НК.