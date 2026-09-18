Лудогорец намери заместник на Райс! В Разград се завръща треньор, завоювал дубъл с "орлите"

Българският футболен гранд Лудогорец ще има нов треньор до дни! "Орлите" ще си върнат бившия наставник Игор Йовичевич, твърди Gong.bg. Хърватският специалист ще се завърне начело на "орлите", за да наследи Томас Райс, който напусна клуба и пое Трабзонспор. Това ще бъде втори престой на Йовичевич в Лудогорец, като при първия си престой остави добри впечатления, спечелвайки няколко отличия.

Игор Йовичевич се завръща в Лудогорец

Йовичевич пое Лудогорец през септември 2024 година и още в първия си сезон изведе отбора до златен дубъл – шампионската титла и Купата на България, а към тях добави и Суперкупата. Така хърватинът приключи сезона с три трофея и влезе в историята на клуба. В 42 официални мача начело на "орлите" той записа 25 победи, 11 равенства и само 6 загуби.

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Раздялата между двете страни през юни 2025 година дойде изненадващо. Лудогорец обяви, че договорът е прекратен по взаимно съгласие и по лични причини, които ръководството е приело за основателни. Самият Йовичевич тогава определи престоя си като "невероятно пътешествие" и подчерта, че сезонът е бил изпълнен с успехи.

След напускането на Разград Йовичевич не остана дълго без работа. През октомври 2025 година той пое полския Видзев Лодз с договор до юни 2027-а и отново работи с част от щаба, с който бе в Лудогорец. Приключението му в Полша обаче бе кратко – през март 2026 година той бе отстранен след 15 мача, в които записа 5 победи, 2 равенства и 8 загуби.

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