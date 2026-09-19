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Емил Радев: Първо информирах Бойко Борисов за решението да подкрепя Илияна Йотова

19 септември 2026, 12:14 часа 730 прочитания 0 коментара
Снимка: EP
Емил Радев: Първо информирах Бойко Борисов за решението да подкрепя Илияна Йотова

"Олигархичният модел според правителството е победен. Аз не виждам, за съжаление, това да е станало. Дано правителството да действа така не само срещу политическите си опоненти, а и срещу всички, които извършват престъпна дейност на територията на нашата страна и в ЕС". Това каза пред bTV евродепутът от ЕНП и ГЕРБ Емил Радев и член на инициативния комитет за издигането на кандидатурата за президент на Илияна Йотова.

Той отново защити решението си да подкрепи държавния глава на вота на 25 октомври и подчерта, че поканата на Йотова към него доказала, че тя иска хора от различни сфери, професии и политически сили.

"Това са качествата на един обединител на нацията, какъвто трябва да е президента. Не съжалявам, че влязох в инициативния комитет. Първият човек, когото информирах, беше Бойко Борисов. Ние нямаме свой кандидат. Няма и десен кандидат. Андрей Гюров и Георги Кандев не са десни. Имаме състезание на леви кандидати. Илияна Йотова е заставала под банера на ЕНП, загърбвала е политическите си тясно партийни интереси в интереси на България и мисля, че това е едно много добро качество за един президент", коментира още Емил Радев.

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А бъдещето му в ГЕРБ?

Евродепутатът обясни, че няма да напуска формацията на Борисов.

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"Аз съм член на ГЕРБ от 20 години. Това е моята партия. Направил съм политически ход и то със съгласието на ръководството на партията. ГЕРБ ще остане моята партия, докато се занимавам с политика", каза още той.

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Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Редактор
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