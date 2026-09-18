Сериозна промяна на "Герена": Собственикът на Левски сменя името си

Сериозна промяна настъпва в структурата на собствеността на Левски. Прекият собственик на "сините" – "София Кепитъл", съвсем скоро ще носи ново име. Дружеството ще бъде преименувано на "София Ентърпрайсис", като решението вече е взето на извънредно общо събрание в Лондон, съобщават колегите от Sportal.bg.

"София Кепитъл" става "София Ентърпрайсис"

Събранието е проведено в началото на септември, като в него са участвали двамата акционери на "София Кепитъл" – "Джемкорп Съб Холдингс" и "Джемкорп Емплоймънт Сървисис". Първото дружество е било представлявано от Атанас Бостанджиев, Фелипе Берлингер и Първолета Щерева, а второто – от Берлингер и Матю Чери.

Още: Атанас Бостанджиев разкри новия бюджет на Левски: Настига ли ЦСКА и Лудогорец?

Любопитното е, че "София Кепитъл" е сравнително нова структура. Дружеството е регистрирано на 5 юни 2026 г. с капитал от 25 000 евро. "Джемкорп Съб Холдингс", регистрирано в Обединените арабски емирства, притежава 99% от капитала, докато британското "Джемкорп Емплоймънт Сървисис" държи останалия 1%. Именно чрез тази структура бе придобит прекият контрол върху Левски и непрекият контрол върху свързаните със "сините" дружества "Стадион Георги Аспарухов" и "Спорт Маркетинг".

Засега няма официално обяснение защо се стига до смяната на името. Сред възможните обяснения са корпоративно преструктуриране или промяна в начина, по който дружеството ще бъде позиционирано, но това остава предположение, докато собствениците не обявят мотивите си. Самото преименуване не означава промяна в собствеността на Левски и към момента няма данни за прехвърляне на клубни акции или промяна в контрола.

Още: В Италия: Левски ще бъде инструмент на Атанас Бостанджиев на политическата сцена