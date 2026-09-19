Кабинетът "Радев":

Славия побесня след загубата от ЦСКА 1948: "От кой отбор е българският VAR?"

19 септември 2026, 11:27 часа 808 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Славия побесня след загубата от ЦСКА 1948: "От кой отбор е българският VAR?"

Славия излезе с остра официална позиция срещу съдийството след загубата с 1:2 от ЦСКА 1948 в мач от 10-ия кръг на Първа лига. "Белите" са категорични, че решенията на Радослав Гидженов и екипа му от VAR са повлияли пряко върху крайния резултат, като основният повод за недоволството е дузпата, отсъдена в полза на гостите, която Атанас Илиев превърна в победен гол.

Славия атакува решенията на VAR

От клуба определят отсъждането като "грешно решение" и поставят под съмнение начина, по който системата VAR функционира в България. От Славия посочват, че Гидженов не е отишъл лично до монитора край терена, а се е доверил на препоръката на съдиите в буса – Кристиян Колев и Антонио Антов.

"Радослав Гидженов също се довери на VAR. Той дори не отиде до затуления и охраняван екран, за да се увери в правотата на двамата в буса", пишат от клуба.

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Радослав Гидженов

"От кой отбор е българският VAR?"

Най-острата част от позицията идва в края на писмото, където Славия поставя директен въпрос към отговорните фактори в БФС. "Белите" твърдят, че вече се оформя "лига на ощетените от съдийството отбори" и настояват за повече яснота около работата на VAR. "Ние питаме, а вероятно въпросът ще бъде зададен и от други наши клубове – от кой отбор или от кои отбори е и българският VAR?", заявяват от Славия.

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Клубът посочва още, че според собствената му статистика в четири от първите десет мача през сезона е загубил общо осем точки след намеси на VAR.

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Славия ФК ЦСКА 1948 Първа лига Радослав Гидженов
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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