Пратиха Левски в "девета глуха" в Лига Европа след загубата от Залцбург

Загубата с 0:1 от РБ Залцбург сериозно промени прогнозите за шансовете на Левски да продължи към елиминациите в Лига Европа. Според симулацията на Football Rankings "сините" вече са извън Топ 24 – границата, която дава право на участие в плейофите на турнира. Преди началото на основната фаза моделът отреждаше на българския представител място точно в зоната на продължаващите напред.

Вече прогнозират място на Левски извън топ 24 в крайното класиране на Лига Европа

Преди първия кръг симулацията прогнозираше, че Левски ще завърши с 9 точки от осемте си мача, което би му позволило да заеме 24-ото място - последното, даващо право на участие в плейофите. След поражението от Залцбург очакваният актив на "сините" вече е намален до 7 точки, а прогнозната позиция на отбора пада до 30-ото място.

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Според същата симулация границата за Топ 24 се очаква да бъде около 9 точки, като именно толкова са прогнозирани за НЕК Ниймеген - следващият съперник на българския тим. Моделът предвижда още промени в долната част на класирането. Освен Левски от Топ 24 се очаква да изпаднат Селтик и Виктория Пилзен, докато на техните места да се наместят НЕК Ниймеген, Бешикташ и Омония Никозия.

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