Увеличават детските надбавки, тавана на пенсиите и максималния осигурителен доход

Обсъждат се варианти за повишаване на средствата, които се изплащат за детски надбавки, за майчинството през втората година, за еднократната помощ при раждане, данъчни облекчения и семеен пакет "Училище“, повишаване на помощта за семействата, чиито деца са в първи, втори, трети, четвърти и осми клас. Това каза министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова в ефира на NOVA.

За тази година не беше възможно да се осигури финансова подкрепа за родители, чиито деца са в различни от посочените вече класове, тъй като нямаше как да се правят разчети и за този разход, посочи Ефремова. Това би било възможно и е нашата цел, заедно с много по-широк кръг мерки за подпомагане, така че е предстоящо, но сега работим в посока за повишаване на подкрепата на подкрепяните досега деца и при възможност ще включим и другите ученици. Сега подкрепата е със 153 евро, като предложението ми е за по-висока сума през следващата година, но все още правим разчети и сме в преговори с Министерството на финансите, допълни министър Ефремова.

За детските надбавки Наталия Ефремова също посочи, че предстои увеличаването им през следващата година, като все още това е въпрос на преговори, тъй като в момента се прави бюджетът.

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За подкрепата за майчинството през втората година също се обсъжда да бъде увеличена, както и да има увеличение на стимула при завръщане на майката на работа - на 75%, както беше обещано, допълни министър Ефремова. Помощта при раждане на дете, която сега е 192 евро, предстои също да бъде повишена.

И още мерки за новия бюджет

Министър Ефремова посочи още, че се обмислят данъчни облекчения за деца, които посещават извънкласни дейности – чрез намаляване на данъчната ставка за семейства с деца, за да може да остане повече ресурс в семейството, който да се насочва към спортни и културни занимания за децата. Това е част от данъчния пакет, а тази помощ ще се дава по максимално облекчен начин, вероятно чрез доказване, че детето е записано в курс или в школа, допълни тя. Обмисля се такава помощ да бъде предоставена и на семейства с деца в предучилищна възраст. По думите ѝ няма да има критерий за доход, освен че доходът трябва да е изсветлен.

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За тези мерки предстои обществено обсъждане, както и обсъждане в пленарна зала, каза още министър Ефремова.

За нивото на минималната работна заплата за следващата година министър Ефремова не посочи точна сума и поясни, че след преценка на макрорамката на бюджета ще може да се каже какво можем да си позволим. Моята цел ще бъде в посока на това да се доближава колкото е възможно повече към максимума, заяви тя.

Не се планира промяна в данъчната система, добави министър Ефремова. Планира се повишаване на максималния осигурителен доход, както и таванът на пенсиите.

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