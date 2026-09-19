Кабинетът "Радев":

ЦСКА сви до двама: Испанец или германец ще наследи Христо Янев

19 септември 2026, 11:45 часа 898 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
ЦСКА сви до двама: Испанец или германец ще наследи Христо Янев

ЦСКА е на финалната права в избора на нов старши треньор. Според информацията на "Тема Спорт" ръководството на "армейците" води заключителни преговори с испански и германски специалист, като именно един от двамата се очаква да поеме отбора след раздялата с Христо Янев, който реши да подаде оставка още преди финала за Суперкупата на България.

ЦСКА преговаря с двама чужденци

За разлика от първоначалния широк списък с кандидати, в момента изборът вече е сведен до последните варианти. Спортният директор Валентин Илиев потвърди, че клубът е разглеждал сериозен брой кандидатури, преди да се стигне до четирима специалисти, които да бъдат поканени за разговори в София

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Валентин Илиев

Един от кандидатите е посетил "Българска армия" и тренировъчната база в Панчарево в сряда. Ден по-късно друг специалист е разгледал клубната инфраструктура и е провел продължителна среща с ръководството на ЦСКА. Именно разговорите с двамата чужденци вече са в заключителна фаза.

Междувременно кандидатурата на Алексей Шпилевски е загубила позиции. 38-годишният беларусин беше сред основните фаворити, но според "Тема Спорт" в ръководството на ЦСКА има противоречиви мнения относно евентуалното му назначение. Като фактор са посочени и негативни оценки за работата му, дадени от футболисти, мениджъри и други хора, запознати с методите му. 

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Очаква се ЦСКА да вземе окончателно решение съвсем скоро, като новият наставник трябва да застане начело на отбора по време на паузата за националните отбори.

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ЦСКА
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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