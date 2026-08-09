Двама от ЦСКА мистериозно отпаднаха от сметките на Христо Янев

Българският футболен гранд ЦСКА обяви групата си за гостуването на Септември София от четвъртия кръг на Първа лига. В списъка на Христо Янев прави впечатление отсъствието на Тамиму Уору и Алехандро Пиедраита. "Армейците" не посочват официални причини за решенията, което оставя въпросителни около състоянието и бъдещето на двамата футболисти.

ЦСКА без Уору и Пиедраита срещу Септември

При Уору най-вероятното обяснение е свързано с контузията, която десният защитник получи по време на двубоя с Ботев Пловдив. Заради същия проблем националът на Бенин не попадна в групата за реванша срещу Карабах. Новото попълнение очевидно все още не е напълно готово за игра или треньорският щаб не желае да рискува здравето му преди решителната европейска среща с Макаби Тел Авив.

Още: В Макаби още са в шок от ЦСКА, но се заканиха: Бяхме по-добри, ще направим невъзможното

Неясно бъдеще пред Пиедраита

Ситуацията около Пиедраита изглежда по-различна. Към момента няма информация колумбиецът да лекува травма. Той остана извън състава и за други мачове на "червените", а през последните седмици се появиха публикации, че клубът може да се раздели с него. Причината е, че той не попада в плановете на Христо Янев, който видимо не е доволен от представянето на част от фланговите си футболисти.

Ето и групата на ЦСКА за мача със Септември:

Вратари: Фьодор Лапоухов, Димитър Евтимов

Защитници: Пастор, Жан-Филип Гбамен, Теодор Иванов, Факундо Родригес, Алекс Тунчев, Анхело Мартино, Андрей Йорданов

Халфове: Бруно Жордао, Макс Ебонг, Стефано Сенси, Петко Панайотов, Георги Чорбаджийски, Исак Соле, Джеймс Ето’о, Мохамед Брахими, Васил Каймаканов, Лео Перейра

Нападатели: Йоанис Питас, Леандро Годой, Жоел Цварц

Още: Европейският поход отвори кесията: ЦСКА разширява лятната селекция до нови мащаби