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Двама от ЦСКА мистериозно отпаднаха от сметките на Христо Янев

09 август 2026, 14:29 часа 2049 прочитания 0 коментара
Снимка: Официална фейсбук страница на ЦСКА
Двама от ЦСКА мистериозно отпаднаха от сметките на Христо Янев

Българският футболен гранд ЦСКА обяви групата си за гостуването на Септември София от четвъртия кръг на Първа лига. В списъка на Христо Янев прави впечатление отсъствието на Тамиму Уору и Алехандро Пиедраита. "Армейците" не посочват официални причини за решенията, което оставя въпросителни около състоянието и бъдещето на двамата футболисти.

ЦСКА без Уору и Пиедраита срещу Септември

При Уору най-вероятното обяснение е свързано с контузията, която десният защитник получи по време на двубоя с Ботев Пловдив. Заради същия проблем националът на Бенин не попадна в групата за реванша срещу Карабах. Новото попълнение очевидно все още не е напълно готово за игра или треньорският щаб не желае да рискува здравето му преди решителната европейска среща с Макаби Тел Авив.

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Алехандро Пиедраита

Неясно бъдеще пред Пиедраита

Ситуацията около Пиедраита изглежда по-различна. Към момента няма информация колумбиецът да лекува травма. Той остана извън състава и за други мачове на "червените", а през последните седмици се появиха публикации, че клубът може да се раздели с него. Причината е, че той не попада в плановете на Христо Янев, който видимо не е доволен от представянето на част от фланговите си футболисти.

Ето и групата на ЦСКА за мача със Септември:

  • Вратари: Фьодор Лапоухов, Димитър Евтимов
  • Защитници: Пастор, Жан-Филип Гбамен, Теодор Иванов, Факундо Родригес, Алекс Тунчев, Анхело Мартино, Андрей Йорданов
  • Халфове: Бруно Жордао, Макс Ебонг, Стефано Сенси, Петко Панайотов, Георги Чорбаджийски, Исак Соле, Джеймс Ето’о, Мохамед Брахими, Васил Каймаканов, Лео Перейра
  • Нападатели: Йоанис Питас, Леандро Годой, Жоел Цварц

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ЦСКА Алехандро Пиедраита
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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