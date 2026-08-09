Огромен тласък за Левски в Шампионска лига: Веласкес върна най-силния си коз

Левски получи отлична новина преди решителното гостуване на Кайрат в третия квалификационен кръг на Шампионска лига. Един от най-важните, а вероятно и най-комплексният футболист в състава на Хулио Веласкес - Майкон, се завръща в групата на българския шампион. Това бе потвърдено от изпълнителния директор Даниел Боримиров непосредствено преди заминаването за Казахстан.

Майкон се завърна в групата на Левски за реванша с Кайрат

Присъствието на бразилеца не гарантира, че той ще започне като титуляр, но дава на Веласкес изключително ценна допълнителна възможност за реванша. Майкон може да бъде използван както като краен защитник, така и по-високо по левия фланг. Припомняме, че през миналия сезон той бе награден за най-добър защитник в българския футболен елит, а мнозина го определяха и за най-добрия играч въобще.

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От началото на сезона Майкон има трудности да покаже познатото равнище от миналата кампания, като бе възпрепятстван и от травма. Той е един от най-високо конвертируемите футболисти на Левски, като привлече интереса на клубове в Италия и Бразилия.

Завръщането на Майкон идва в ключов момент от сезона, тъй като предстои не само мач с Кайрат, но и плейофи в Шампионска лига или Лига Европа. В лазарета обаче остават други петима футболисти, сред които и Акрам Бурас, за когото неофициално се знае, че ще отсъства поне два месеца.

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