Френски вестник: Руска намеса навлиза в кампанията за президентския вот

Руска намеса навлиза в кампанията за президентските избори във Франция през 2027 г. Подобни притеснения изразиха кандидатите от френските политически формации „Публик“ и „Ренесанс“, предаде френският вестник Le Monde. Въпреки че скорошните актове на дезинформация, често неправдоподобни и с много малко въздействие върху обществения дебат, изглеждат безобидни, двете партии изразиха своята загриженост, а някои от тях вече имат горчив опит.

Горчивият опит на един от кандидатите

Кандидатът от "Ренесанс" за президентските избори през 2027 г. беше обект на дезинформационна кампания, произхождаща от Русия, чрез фалшиви репортажи, видеоклипове и начални страници, узурпиращи визуалната идентичност на няколко френски медии (RFI, BFM-TV, France 24, AFP, Le Parisien, Ouest France, Libération и Le Monde ), и туитове от неидентифицирани акаунти.

Тази операция е била засечена от службата, отговорна за борбата с чуждестранната цифрова намеса във Франция. Службата я приписва „с висока степен на увереност“ на проруската мрежа Matriochka. Агенцията, свързана с Генералния секретариат по отбрана и национална сигурност, препоръча на кандидатите за президент да избягват публичното коментиране на това съдържание, което често е неправдоподобно и има много малко влияние върху обществения дебат, за да не му се даде допълнителна видимост.

Ходовете на един от кандидатите

Това не попречи на Габриел Атал, който води трескава кампания през цялото лято, да го използва като комуникационен инструмент. След публикуването на информацията на френската служба - той спешно свика пресконференция.

„Очаквам кремълският режим да продължи операциите си за намеса срещу кандидати като мен“, заяви бившият премиер в четвъртък, 6 август, по BFM-TV. За да се защитят от тази заплаха, екипът на Габриел Атал се хвали, че е получил предимство пред конкурентите си: „Напуснахме Telegram". ОЩЕ: Изненада на изборите във Франция: Двама се карат, трети печели