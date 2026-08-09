Централно охлаждане вместо климатици: Как Виена решава проблема с жегите

Преди 20 години Виенската енергийна компания (Wien Energie), поставя началото на системата за централно охлаждане с подписването на първия договор за доставка. Година по-късно е пусната в експлоатация първата централа за централно охлаждане. Горещите дни и продължителните горещи вълни увеличават нуждата от централно охлаждане до 60 процента, коментира каналът на радиото и тлевизията. В момента повече от 300 сгради във Виена се снабдяват с централно охлаждане. В 25 централи за охлаждане - осем от тях свързани към мрежата и 17 локални без мрежова връзка - се произвежда студена вода, която чрез подземна тръбопроводна мрежа се доставя до сградите. Още: Без климатик: Ето как най-бързо да се охладим през лятото

Вече в най-важните сгради

Сред обслужваните обекти са едни от най-важните обществени институции, като многопрофилната университетска болница, наречена Обща болница на Виена (Allgemeines Krankenhaus), Виенското кметство и Виенският университет. Изграждането на 4,7-километрова свързваща отсечка на мрежата през 2024 година е важен етап в развитието на системата и позволява цялостно снабдяване на централната градска част.

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Системата за централно охлаждане използва ресурси като отпадна топлина и водите на един от ръкавите на река Дунав, протичащ през града. По този начин сградите не отделят допълнителна топлина в градската среда, а също така се избягва шумът, характерни за традиционните климатични инсталации. Още: Научен пробив: Изобретиха изцяло нов начин за охлаждане (ВИДЕО)

Търсенето нараства

Виенската енергийна компания използва също електроенергия от възобновяеми източници и отпадна топлина от инсинератора за битови отпадъци. Според Евростат потреблението на енергия за охлаждане се е удвоило в периода от 2018 до 2024 година. От Виенската енергийна компания посочват, че ефективното охлаждане, особено по време на горещи вълни, е от решаващо значение, за да се отговори на нарастващото търсене на енергия и да се гарантират комфортът и здравето на жителите на града. С повишаването на температурите търсенето на централно охлаждане непрекъснато нараства, а необходимостта от устойчиви решения за охлаждане става все по-голяма. До 2030 година Виенската енергийна компания планира да инвестира 100 милиона евро, за да увеличи охлаждащия капацитет на системата до 370 мегавата. В момента инсталираният капацитет е 250 мегавата. Още: Как да намалим температурата в стаята без климатик?