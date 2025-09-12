Интересна клауза в договора на недолюбван в ЦСКА! Това е причината Керкез да го закотви на пейката

Един от футболистите на ЦСКА, който е недолюбван от феновете, има интересна клауза в договора, която де факто го закотвя на пейката. Става въпрос за Иван Турицов, чийто контракт изтича през следващото лято, но в него има опция за удължаване. Тя може да бъде активирана в два случая - при решение на ръководството на клуба или при изиграване на определен брой мачове, което ще доведе до автоматично "преподписване".

Турицов явно няма да играе

Към момента обаче "червените" нямат желание да задържат крайния бранител. Точно заради това изявите на Турицов занапред ще бъдат сведени до минимум, макар и треньорът Душан Керкез да харесва неговите качества, пише "Мач Телеграф". На този пост наставникът може да разчита на Пастор. Бразилецът направи няколко гафа, но все пак е дългосрочният избор.

Както е известно, Турицов си навлече гнева на ултрасите с прословутата изпусната дузпа срещу ЦСКА 1948 в края на сезон 2022/23, както и с изцепката си няколко месеца по-късно, когато се скара с привърженици на тима след загубата от Сепси от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите.

В последните години Иван Турицов загуби титулярното си място в ЦСКА и в момента има периферна роля в тима. Въпреки това той получава доста сериозно месечно възнаграждение, което му е гарантирано от новия договор, който подписа през лятото на 2024-та.

