Войната в Украйна:

"Ако има конкурс за некадърници, ЦСКА ще го спечели със сигурност! Този отбор няма потенциал за топ 3"

12 септември 2025, 14:22 часа 367 прочитания 0 коментара
"Ако има конкурс за некадърници, ЦСКА ще го спечели със сигурност! Този отбор няма потенциал за топ 3"

Бившият собственик на Царско село и някогашен изпълнителен директор на ЦСКА Стойне Манолов даде своето мнение за настоящата ситуация в столичния гранд. В интервю за „Мач Телеграф“ бизнесменът отбеляза, че в Борисовата градина има управленска криза, която доказва, че не става само с пари. Според него ако има конкурс за некадърници, ЦСКА ще го спечели със сигурност. Манолов твърди също, че този отбор на "армейците" няма потенциал за топ 3.

Стойне Манолов: Трансферът на Керкез е смешен

"Управленската криза! В ЦСКА тя е вече от няколко години. Това е жалко, но това е истината. Намери се собственик с пари, но явно не е само до парите. Пари има, но като заложиш на хора, които нямат необходимия капацитет, се случва това, което е в ЦСКА вече втора поредна година. Ако има конкурс за некадърници, ЦСКА ще го спечели със сигурност!", избухна Стойне Манолов пред "Мач Телеграф".

ОЩЕ: От Ередивизи, през ЦСКА и САЩ, та чак до... Севлиево: Поршето се завърна в българския футбол

Христо Стоичков

"Трябваше ни човек с малко по-различна визия за управлението на ЦСКА от Бойко Величков. Човек, който познава футбола в Европа. Дълбоко се съмнявам, че Бойко Величков е достатъчно запознат и с треньорите, и с мениджърите, и с футболистите. Да, той желание вероятно има и това е хубаво. Но само с желание нещата стават трудно. И той не е виновен, че е назначен на тази трудна и много отговорна позиция", смята той.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

"С времето нещата ще се променят най-вероятно. Но това, което виждам като потенциал в ЦСКА към днешна дата, не е достатъчно, за да може клубът да влезе в тройката на класирането. Към момента нещата изглеждат така. В отбора се взеха играчи, които са далеч от нужното ниво. Те са далеч от това, което всички искат да виждат. Не може да се борим с Лудогорец. Нямаме нито футболистите, нито треньорите", твърди бизнесменът.

"Всеки можеше да доведе Керкез. Още повече, че той с нищо не е загатнал, че има качествата да води отбор като ЦСКА. По никакъв начин! Това беше за мен смешен трансфер. Той дойде да се учи в ЦСКА. Получава си след това компенсация и идва друг", допълни Стойне Манолов.

ОЩЕ: "И от самолет се вижда": Христо Стоичков посочи виновници за кризата в ЦСКА

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
ЦСКА Стойне Манолов
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес