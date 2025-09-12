"Ако има конкурс за некадърници, ЦСКА ще го спечели със сигурност! Този отбор няма потенциал за топ 3"

Бившият собственик на Царско село и някогашен изпълнителен директор на ЦСКА Стойне Манолов даде своето мнение за настоящата ситуация в столичния гранд. В интервю за „Мач Телеграф“ бизнесменът отбеляза, че в Борисовата градина има управленска криза, която доказва, че не става само с пари. Според него ако има конкурс за некадърници, ЦСКА ще го спечели със сигурност. Манолов твърди също, че този отбор на "армейците" няма потенциал за топ 3.

Стойне Манолов: Трансферът на Керкез е смешен

"Управленската криза! В ЦСКА тя е вече от няколко години. Това е жалко, но това е истината. Намери се собственик с пари, но явно не е само до парите. Пари има, но като заложиш на хора, които нямат необходимия капацитет, се случва това, което е в ЦСКА вече втора поредна година. Ако има конкурс за некадърници, ЦСКА ще го спечели със сигурност!", избухна Стойне Манолов пред "Мач Телеграф".

"Трябваше ни човек с малко по-различна визия за управлението на ЦСКА от Бойко Величков. Човек, който познава футбола в Европа. Дълбоко се съмнявам, че Бойко Величков е достатъчно запознат и с треньорите, и с мениджърите, и с футболистите. Да, той желание вероятно има и това е хубаво. Но само с желание нещата стават трудно. И той не е виновен, че е назначен на тази трудна и много отговорна позиция", смята той.

"С времето нещата ще се променят най-вероятно. Но това, което виждам като потенциал в ЦСКА към днешна дата, не е достатъчно, за да може клубът да влезе в тройката на класирането. Към момента нещата изглеждат така. В отбора се взеха играчи, които са далеч от нужното ниво. Те са далеч от това, което всички искат да виждат. Не може да се борим с Лудогорец. Нямаме нито футболистите, нито треньорите", твърди бизнесменът.

"Всеки можеше да доведе Керкез. Още повече, че той с нищо не е загатнал, че има качествата да води отбор като ЦСКА. По никакъв начин! Това беше за мен смешен трансфер. Той дойде да се учи в ЦСКА. Получава си след това компенсация и идва друг", допълни Стойне Манолов.

