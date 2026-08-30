От грешник в герой: Вуцов спаси Левски в инфарктна драма на "Колежа" - шампионите излязоха на върха!

Левски продължава да гази от началото на сезона! Шампионът записа шеста поредна победа в Първа лига, след като се наложи с 3:1 при гостуването си на Ботев Пловдив в мач от седмия кръг на първенството. "Сините" решиха голяма част от интригата в началото на второто полувреме с два бързи гола, а след като домакините намалиха заради грешка на Светослав Вуцов, вратарят се реваншира и се превърна в герой за столичани, спасявайки дузпа. Рейналдо сложи точка на спора в добавеното време.

Левски победи Ботев Пловдив! Вуцов подари гол, но и спаси дузпа

Първата част премина при превес на Левски, но без попадения. "Сините" имаха няколко добри възможности, като най-чистата бе в самия край на полувремето, когато Армстронг Око-Флекс бе изведен зад защитата, но Даниел Наумов излезе навреме и предотврати гол.

След почивката обаче Левски нанесе своя удар. В 51-вата минута Алдаир центрира отлично към Марко Груич, който бе оставен непокрит в наказателното поле и с глава реализира за 0:1. Само осем минути по-късно "сините" организираха светкавична контраатака, при която Алдаир получи топката на чиста позиция и с прецизен удар по земя удвои аванса на гостите.

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Ботев успя да върне интригата в 64-тата минута. След неубедителна намеса на Светослав Вуцов при корнер Асен Чандъров се оказа на точното място и с глава намали на 1:2. Домакините получиха и възможност да стигнат до изравняване в края на срещата, но отново Чандъров се оказа в центъра на събитията.

В 85-ата минута Ботев получи дузпа след намеса на ВАР за игра с ръка на Кристиан Димитров. Чандъров застана зад топката, но този път Вуцов се превърна от грешник в герой - вратарят на Левски хвана посоката и спаси наказателния удар, запазвайки преднината на своя тим.

Левски окончателно реши мача в четвъртата минута на добавеното време. Сержиньо изведе Рейналдо зад защитата, бразилецът преодоля Наумов и на празна врата оформи крайното 1:3.

Така Левски продължава с пълен актив от 18 точки след шест мача и остава едноличен лидер в класирането. За „сините“ предстои отложеният двубой със Славия, след което тимът приема ЦСКА 1948. Ботев остава с 7 точки на деветото място.

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