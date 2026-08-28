Странен сблъсък в ЦСКА - последната дума е на ръководството

ЦСКА се намира в доста любопитна ситуация. От една страна, Христо Янев трудно може да бъде обвинен, че не постига резултати. От друга - играта на отбора продължава да оставя сериозни въпросителни и все по-често изглежда така, сякаш "червените" изпълняват целите си, без да убедят, че са изградили отбор с ясен облик и устойчив стил. Именно това е странният сблъсък в ЦСКА - резултатите говорят в полза на Янев, но играта все още не го прави.

Христо Янев има с какво да се похвали начело на ЦСКА

Нека започнем от фактите. Христо Янев пое ЦСКА в труден момент през миналия сезон и успя да промени напълно атмосферата около отбора. "Червените" постепенно започнаха да изглеждат като различен тим, а финалът на сезона дори остави усещането, че именно ЦСКА е най-силният отбор в България в този момент.

Това не остана само като впечатление. Янев спечели Купата на България и даде на клуба трофей, от който той имаше огромна нужда. След това дойде и европейската сцена. ЦСКА успя да отстрани Карабах, а впоследствие и Макаби Тел Авив – два съперника, които със сигурност не могат да бъдат определени като случайни имена в европейския футбол. Да, реваншът с Макаби беше драматичен и "червените" оцеляха, но крайният резултат е факт - ЦСКА продължи напред.

И в първенството ситуацията до момента също не изглежда лошо - ЦСКА е пряко замесен в битката за титлата, като е непобеден в първите си пет мача, допускайки само едно равенство. Освен това ЦСКА влезе и в основната фаза на Лигата на конференциите. Ако въпросът е дали Янев изпълнява целите пред клуба, то отговорът е "да". Дали обаче това е достатъчно за един треньор да остане начело?

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Има ли ЦСКА отбор с разпознаваем стил, който да продължи да надгражда?

ЦСКА загуби последните си три европейски срещи - първо реванша с Макаби Тел Авив, а след това дойдоха двете поражения от ОФИ Крит. Особено болезнени бяха именно мачовете с гърците, защото преди тях ОФИ изглеждаше като съперник, който ЦСКА има всички основания да смята за преодолим. Оставяйки резултата настрана, ЦСКА тотално разочарова и откъм игра.

Ако човек гледа "червените" в последните им мачове, трудно може да каже, че вижда отбор, който постепенно изгражда и надгражда своя стил. Не се забелязва онази ясна тенденция, която да подсказва как ЦСКА ще изглежда след месец или два. Не се вижда достатъчно ясно как ЦСКА иска да играе. Загубите сами по себе си не са проблем - един отбор може да губи, но да оставя усещането, че има идея, знае какво прави и следва определен път.

При ЦСКА това усещане все още липсва на моменти. Ръководството има последната дума за сблъсъка между резултати и игрови стил. Какво е важно за ЦСКА: да се постигат целите - трофей, европейско участие, класиране напред, позиции в първенството? Или паралелно с това да се изгради отбор, който има разпознаваем стил, контролира мачовете и постепенно се превръща в тим, способен да се надиграва с по-силни европейски съперници?

Разбира се, идеалният вариант е двете да вървят заедно. Само че във футбола невинаги е така. ЦСКА вече е в основната фаза на Лигата на конференциите, но големият въпрос е как ще изглежда там. Защото ако "червените" продължат по същия начин, ще бъде трудно да се очаква, че ще могат да се надиграват дори с отбори, които на хартия са по-достъпни. Ръководството на ЦСКА трябва да реши какъв клуб и какъв отбор иска да бъде.

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