Пристанище Пирея разширява дейността си: Какво значи това?

Пристанищната администрация на Пирея, която управлява най-голямото пристанище в Гърция, иска да разшири дейността си както в страната, така и в чужбина, предаде гръцкото издание Kathimerini. За тази цел в четвъртък компанията проведе извънредно общо събрание на акционерите, за да измени устава си, по-специално членове 2 и 18, за да може да разшири дейността си. Засега пристанищната администрация на Пирея не предвижда поемане на други пристанища.

По-скоро планира да разшири присъствието си във веригата за доставки в цялото Средиземноморие, като се разшири в логистични и други инфраструктурни проекти.

„Създаването на дъщерно дружество допринася за по-нататъшното подобряване на услугите във веригата за доставки (логистика), сектор от особено значение за бъдещето на компанията. В същото време, разпоредбите относно възможността за придобиване на дялове в компании в Гърция или в чужбина... установяват модерна и гъвкава рамка, която ще позволи на компанията да оцени възможностите, съвместими с нейната стратегия и дългосрочни цели“, каза председателят на пристанището Пирея Хан Чао.

„Днешното изменение на Устава представлява още една стъпка напред, укрепвайки способността ни да планираме и инвестираме с дългосрочна перспектива, в полза на компанията, нейните акционери и гръцката икономика“, добави Хан.

Хан уточни, че промените „в момента не са свързани с никакъв конкретен проект или инвестиционен план“.

Все пак, на вътрешния фронт, компанията вече води преговори както с гръцки, така и с чуждестранни групи, заинтересовани от наемане на площи, вече притежавани от пристанището. ОЩЕ: Китайците превръщат Пирея в най-голямото европейско пристанище

Какво означава промяната според експерти?

Изменените членове ограничаваха дейностите на пристанище Пирея в рамките на географския му район; сега компанията може да придобива, развива и управлява пристанищна инфраструктура, инвестиции и логистика на други места.

Може също така да инвестира „с участие в капитала на други корпорации от всякакъв вид и за всякакви цели“.

Пазарни експерти заявиха, че сега пристанище Пирея може да кандидатства за управление на други пристанища, като например близкото пристанище Елефсина.

Китайската COSCO Shipping има контролен дял от 67% в Piraeus Port Authority; гръцкият държавен приватизационен фонд HRADF контролира още 7,14%, а 25,86% от акциите са в свободно обращение. ОЩЕ: Пристанищата и китайското влияние: Задачата пред новия американски посланик в Гърция