Левски се оглежда за нигерийски защитник, но има сериозна спънка за трансфера

Левски е проучил възможността да привлече нигерийския защитник Джеймс Аджако от мароканския Ренесанс Земамра, съобщава журналистът Руди Галети. На този етап обаче няма информация "сините" да са отправили официална оферта за 23-годишния футболист. Интерес към Аджако има и от други клубове, сред които Еюпспор, Видад Казабланка, Ренесанс Беркане, Ал Вехда и Корфакан, което може да превърне последните дни от трансферния прозорец в битка за подписа му.

Левски следи чуждестранен защитник, но първо трябва да му освободи място в състава

Аджако е роден в Лагос и се присъединява към Ренесанс Земамра през септември 2024 г. след престой във Фат Юнион Спорт в Мароко. Преди това защитникът е играл в Нигерия за Аква Юнайтед и Джигаауа Голдън Старс. През последния сезон той е записал 22 мача в мароканската Ботола Про, а общо в кариерата си има над 100 срещи на клубно ниво.

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🚨➕ More on the exclusive story on Ajako: European clubs are also in the race for the RCA Zemamra centre-back.



Levski Sofia and Eyüpspor have approached for the 23-year-old, with Wydad, RS Berkane, Al Wehda and Khorfakkan also in the mix, as revealed. https://t.co/bMGkA2mWz9 pic.twitter.com/oKbUwKEcOK — Rudy Galetti (@RudyGaletti) August 30, 2026

Любопитното при Аджако е, че е със силен ляв крак, което го прави потенциално интересен вариант за отбор, който търси повече вариативност в защитата. Основната му позиция е централен защитник, но може да действа още като ляв бек и ляв халф. Висок е 1,78 метра, а актуалната му пазарна оценка е около 450 000 евро.

За Левски обаче евентуалният трансфер има допълнителна особеност. "Сините" вече са достигнали максималния брой картотекирани чуждестранни футболисти и за да регистрират нов легионер, ще трябва първо да освободят място в състава. Това означава, че дори интересът към Аджако да се превърне в конкретна оферта, ръководството ще трябва паралелно да реши и въпроса с настоящите чужденци.

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